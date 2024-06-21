Almanya’dan silaha tarihi yatırım!

Haberin Devamı

ALMAN Silahlı Kuvvetleri, savunma şirketi Rheinmetall’e yaklaşık 8.5 milyar Euro değerinde topçu mühimmatı sipariş etti. Bu, şirketin tarihindeki en büyük sipariş. Savunma Bakanlığı ayrıca 105 adet Leopard tankı satın almak istiyor. Temmuz 2023’ten bu yana yürürlükte olan çerçeve anlaşmanın azami değeri yaklaşık 1.3 milyar Euro’ydu. Bu sözleşmeye şimdi 7.2 milyar Euro’luk sipariş ilave edildi. Sipariş edilen, 40 kilometre mesafeye ateşlenebilen ve 155 milimetre kalibreye sahip mermilerin sayısı belirtilmedi. Ancak uzmanlar sipariş edilen miktarın birkaç milyon olabileceğini kaydetti.

STOKLARIN DOLDURULMASI AMAÇLANIYOR

Üretim öncelikle Aşağı Saksonya’daki Unterluss’te gerçekleştirilecek. Rheinmetall’e göre teslimatın 2025 yılının başında yapılması planlanıyor. Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, “Müşteri öncelikle Ukrayna’ya yapılacak teslimatların bir kısmını sağlayacak olan Federal Almanya Cumhuriyeti olacak” dedi. Ortak ülkeler Hollanda, Estonya ve Danimarka da siparişte yer alıyor. Sözleşme Bundeswehr Equipment Office BAAİNBw tarafından imzalandı. Mühimmatın siparişiyle Alman Ordusu’nun stoklarını doldurması amaçlanıyor.



Öte yandan Savunma Bakanlığı da yaklaşık 3 milyar Euro karşılığında 105 adet Leopard 2A8 ana muharebe tankı satın almayı planlıyor. Bütçe tasarısına göre söz konusu ekipmanlar 2030 yılına kadar savunma şirketi KNDS tarafından Bundeswehr’e teslim edilecek. Tankların bir kısmı Alman Ordusu’nun 2028 yılına kadar Litvanya’da kurmayı planladığı tugay için kullanılacak. Bu tugayın NATO’nun doğu kanadını bir Rus saldırısına karşı koruması amaçlanıyor. Geri kalanlar ise Almanya’da konuşlandırılacak. Alman Ordusu şu anda yaklaşık 300 ana muharebe tankına sahip. Ancak Maliye Bakanlığı, tankların maliyetinin ne 100 milyarlık özel fondan ne de Savunma Bakanlığı tarafından 2025’ten sonraki yıllar için öngörülen yıllık bütçelerden karşılanabileceğini açıkladı. Bunun yerine, devletin ödemeler için bir taahhüt yetkisi vereceği kaydedildi. Federal hükümet faturaların sonunda ödeneceğini garanti etmesiyle, siparişin üretimde başlanabilecek.