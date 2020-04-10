Almanya’dan Schengen vizesi bitenlere jest
Almanya içişleri bakanlığı tarafından Schengen vizesi biten turistler için 30 Haziran 2020 tarihine kadar ülkede sorunsuz kalabileceği açıklandı.
ALMANYA, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadeleye devam ediyor. Koronavirüs salgınına karşı ülkede bulunan turistler için kritik bir karar alındı. Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikte, Schengen vizesi sona eren yabancıların koronavirüs nedeniyle şimdilik sorunsuz olarak Almanya’da kalabileceği açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, koronavirüs krizinden dolayı kısıtlı veya durdurulan seyahat bağlantılarından dolayı ülkelerine dönemeyen ve Schengen vizeleri sona eren yabancıların 30 Haziran 2020 tarihine kadar oturma izni olmadan sorunsuz Almanya’da kalma imkanı sunan yönetmeliğin şu anda kendi ülkelerine dönemeyen kişilere yardımcı olmayı amaçladığı bildirildi.
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