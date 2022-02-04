Almanya’dan Rusya’ya Deutsche Welle tepkisi

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KÜLTÜR ve medyadan sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, “Rusya’da Deutsche Welle’ye yönelik yayın yasağı ve Moskova’daki ofisinin kapatılması hiçbir şekilde kabul edilemez” dedi. Roth, Rusya’nın bunu misilleme olarak yaptığının çok açık olduğunu ifade etti.

‘TAMAMEN FARKLI BİR DURUM’

RT Deutsch’un lisanssız yayın yaptığı için kapatıldığına dikkat çeken Roth, “Tamamen farklı bir durum. Bunu kıyaslamanın hiç bir temeli yoktur“ dedi. DW’nin devletten bağımsız bir şekilde organize edildiğini de vurgulayan Roth, “RT DE’nin aksine, Alman devletinin programlar üzerinde hiçbir etkisi yoktur“ dedi. Yeşillerli politikacı, Rusya’nın lisans sorununu siyasi bir tepki için suiistimal etmemesi gerektiğini ifade etti.

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HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLADI

Alman Dışişleri Bakanlığı da, son gelişimlerle Alman-Rus ilişkilerinin yeniden gerginleştiğini söyledi. Bir bakanlık sözcüsü, Rusya’nın attığı adımın hiçbir dayanağı olmadığını söylerken, bu adımla, haber verme özgürlüğünün kısıtlandığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Deutsche Welle’ye yönelik yayın yasağına ek olarak, Alman yabancı yayın kuruluşunun Moskova’daki muhabirlik bürosunun kapatılması ve gazetecilerin akreditasyonlarının geri alınması talimatını da vermişti.

BÜYÜK ENDİŞEYLE KARŞILADIK

Almanya’daki kamu yayınları ARD, ZDF ve Deutschlandradio yöneticileri de, Deutsche Welle ile dayanışma mesajı yayınladı. ARD Başkanı Patricia Schlesinger, ZDF Direktörü Thomas Bellut ve Deutschlandradio Direktörü Stefan Raue yaptığı açıklamada, “Siyasi baskı uygulamak için burada özgür, bağımsız habercilik radikal bir şekilde kısıtlandı. Basın özgürlüğünün aynı zamanda bir pazarlık kozu haline getirilmesi gerçeğini büyük bir endişeyle karşıladık“ denildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATACAĞIZ

Rusya’nın yayın yasağı kararının ardından Deutsche Welle, yayın yasağına karşı yasal işlem başlatacağını duyurdu. DW yöneticisi Peter Limbourg, “Rus makamlarının aldığı önlemler hiçbir şekilde anlaşılır değil ve tam bir aşırı tepki. Rus hükümetinin bu saçma tepkisini her şekilde protesto ediyoruz ve açıklanan tedbirlere karşı yasal işlem başlatacağız” dedi.