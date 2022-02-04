Almanya’dan Rusya’ya Deutsche Welle tepkisi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
New York Times yazdı... Türkiye sınırındaki operasyonda anons detayıNew York Times yazdı... Türkiye sınırındaki operasyonda 'anons' detayı!#ABD
Ahmet Nur Çebiden Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklamasıAhmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklaması#Beşiktaş
Memur ve memur emeklilerine müjde Enflasyon farkı oluşmaya başladıMemur ve memur emeklilerine müjde! Enflasyon farkı oluşmaya başladı#Memur
Telefona gelen SMSe tıkladı, hayatının şokunu yaşadı Bu mesaja dikkatTelefona gelen SMS'e tıkladı, hayatının şokunu yaşadı! Bu mesaja dikkat#Dolandırıcılık
Türkiyenin nüfusu açıklandıTürkiye'nin nüfusu açıklandı#Türkiye
İstanbulda karlar eridi, barajlar doldu İşte barajlarda son durum...İstanbul'da karlar eridi, barajlar doldu! İşte barajlarda son durum...#Istanbul
Meteorolojiden yeni uyarı: Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı: Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Şebnem Şirinin annesi: Yavruma uyurken kıymışŞebnem Şirin'in annesi: Yavruma uyurken kıymış!#Denizli
Ladinin laneti peşini bırakmadı 2 milyon dolardan vazgeçtiler yine olmadı...Ladin'in laneti peşini bırakmadı! 2 milyon dolardan vazgeçtiler yine olmadı...#Usame Bin Ladin
İstanbul Valiliğinden İSBAK A.Ş.ye soruşturma açıklamasıİstanbul Valiliği'nden İSBAK A.Ş.'ye soruşturma açıklaması#İstanbul Valiliği
Büyük tehlike Sosyal medyaya girenler dikkat... Bankanızdan mutlaka talep edinBüyük tehlike! Sosyal medyaya girenler dikkat... Bankanızdan mutlaka talep edin#Sosyal Medya
Şöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacakŞöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacak#Geoffrey Paschel
Survivor All Starda tansiyon yükseldiSurvivor All Star'da tansiyon yükseldi#Survivor All Star
Ece Erkenin yaşadıkları beni çok üzdüEce Erken'in yaşadıkları beni çok üzdü!#Arda Kural
Taraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... Bu saygısızlığı asla affetmiyoruzTaraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'#Onur Anıtı
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’dan Rusya’ya Deutsche Welle tepkisi

#Almanya#Deutsche Welle#Rusya
Almanya’dan Rusya’ya Deutsche Welle tepkisi

Almanya’nın, Rusya yanlısı yayınlar yapan RT Deutsch’un yayınlarını yasaklamasına Rusya’nın Deutsche Welle’yi kapatarak misilleme yapması Almanya’nın tepkisini çekti.

Haberin Devamı

KÜLTÜR ve medyadan sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, “Rusya’da Deutsche Welle’ye yönelik yayın yasağı ve Moskova’daki ofisinin kapatılması hiçbir şekilde kabul edilemez” dedi. Roth, Rusya’nın bunu misilleme olarak yaptığının çok açık olduğunu ifade etti.

Almanya’dan Rusya’ya Deutsche Welle tepkisi

‘TAMAMEN FARKLI BİR DURUM’
RT Deutsch’un lisanssız yayın yaptığı için kapatıldığına dikkat çeken Roth, “Tamamen farklı bir durum. Bunu kıyaslamanın hiç bir temeli yoktur“ dedi. DW’nin devletten bağımsız bir şekilde organize edildiğini de vurgulayan Roth, “RT DE’nin aksine, Alman devletinin programlar üzerinde hiçbir etkisi yoktur“ dedi. Yeşillerli politikacı, Rusya’nın lisans sorununu siyasi bir tepki için suiistimal etmemesi gerektiğini ifade etti.

Haberin Devamı

HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLADI
Alman Dışişleri Bakanlığı da, son gelişimlerle Alman-Rus ilişkilerinin yeniden gerginleştiğini söyledi. Bir bakanlık sözcüsü, Rusya’nın attığı adımın hiçbir dayanağı olmadığını söylerken, bu adımla, haber verme özgürlüğünün kısıtlandığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Deutsche Welle’ye yönelik yayın yasağına ek olarak, Alman yabancı yayın kuruluşunun Moskova’daki muhabirlik bürosunun kapatılması ve gazetecilerin akreditasyonlarının geri alınması talimatını da vermişti.

Almanya’dan Rusya’ya Deutsche Welle tepkisi

BÜYÜK ENDİŞEYLE KARŞILADIK
Almanya’daki kamu yayınları ARD, ZDF ve Deutschlandradio yöneticileri de, Deutsche Welle ile dayanışma mesajı yayınladı. ARD Başkanı Patricia Schlesinger, ZDF Direktörü Thomas Bellut ve Deutschlandradio Direktörü Stefan Raue yaptığı açıklamada, “Siyasi baskı uygulamak için burada özgür, bağımsız habercilik radikal bir şekilde kısıtlandı. Basın özgürlüğünün aynı zamanda bir pazarlık kozu haline getirilmesi gerçeğini büyük bir endişeyle karşıladık“ denildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATACAĞIZ
Rusya’nın yayın yasağı kararının ardından Deutsche Welle, yayın yasağına karşı yasal işlem başlatacağını duyurdu. DW yöneticisi Peter Limbourg, “Rus makamlarının aldığı önlemler hiçbir şekilde anlaşılır değil ve tam bir aşırı tepki. Rus hükümetinin bu saçma tepkisini her şekilde protesto ediyoruz ve açıklanan tedbirlere karşı yasal işlem başlatacağız” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Deutsche Welle#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu
Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu
Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere