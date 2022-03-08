Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’dan Rusya itiraf: ‘Doğal gazı bilinçli olarak yaptırımlardan muaf tuttuk’

#Almanya Başbakanı Olaf Scholz#Almanya’Dan Rusya İtiraf: ‘Doğal Gazı Bilinçli Olarak Yaptırımlardan Muaf Tuttuk’#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’dan Rusya itiraf: ‘Doğal gazı bilinçli olarak yaptırımlardan muaf tuttuk’

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaptırımlara rağmen Rusya’dan doğal gaz ve petrol alımıyla alakalı eleştirilere cevap vererek, “Rusya’dan gelen doğal gaz ve petrol ürünlerini bilinçli olarak yaptırımlardan muaf tuttuk” dedi.

Haberin Devamı

ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, yaptığı yazılı açıklama ile yaptırımlara rağmen Rusya’dan doğal gaz ve petrol alımıyla alakalı eleştirilere cevap verdi. Almanya’nın Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline geniş kapsamlı ve hedefli yaptırımlarla tepki vermeye yönelik tüm uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladığını ifade eden Scholz, Rus finans kuruluşlarına, Rusya Merkez Bankası’na ve 500’den fazla kişiye yönelik yaptırımların kararlılık göstergesi olduğunu kaydetti

‘ŞU ANDA AVRUPA’NIN BAŞKA ALTERNATİFİ YOK’
“Tüm adımlarımız, Rusya’yı sert bir şekilde cezalandıracak ve uzun vadede sürdürülebilir olacak şekilde tasarlandı” ifadelerini kullanan Scholz, Avrupa’nın Rusya’dan gelen enerji tedarikini kasıtlı olarak yaptırımlardan muaf tuttuğunun altını çizdi. Scholz, “Avrupa’nın ısınma, mobilite, güç kaynağı ve sanayi için enerji arzı şu anda başka hiçbir şekilde güvence altına alınamaz. Bu nedenle genel çıkar hizmetleri ve vatandaşlarımızın günlük yaşamı için büyük önem taşımaktadır” dedi. Rus petrol ve gazına yönelik muhtemel bir ithalat yasağı konusundaki tartışmalar ışığında Rusya’dan gelen enerji arzının hâlâ ne kadar önemli olduğunu belirten Scholz, şu anda Avrupa’nın başka alternatifinin olmadığını açıkladı.

Haberin Devamı

RUS ENERJİSİNE ALTERNATİFLER
Federal hükümetin Rus enerjisine alternatifler geliştirmek için aylardır Avrupa Birliği ve diğer ortaklarıyla birlikte çalıştığına değinen Scholz, “Ama bu bir gecede olmayacak” ifadelerini kullandı. Scholz, bu nedenle Rusya ile enerji tedariki alanındaki ticari şirketlerin faaliyetlerini sürdürmenin bilinçli bir karar olduğunu belirtti.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya Başbakanı Olaf Scholz#Almanya’Dan Rusya İtiraf: ‘Doğal Gazı Bilinçli Olarak Yaptırımlardan Muaf Tuttuk’#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu
Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu
Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna