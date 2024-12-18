×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’dan, rejim üyesine 10 yıl hapis

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Suriye#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’dan, rejim üyesine 10 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 19:11

Almanya’da, Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, Suriye’de devrilen Beşşar Esad rejiminin bir üyesini, ‘insanlığa karşı suç ve savaş suçu’ işlemekten sorumlu tutarak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haberin Devamı

ALMAN Haber Ajansı’nın (dpa) haberine göre, Suriye’de çöken Esad rejiminin halk gösterilerini şiddet kullanarak bastırırken hukuki sorumluluktan kaçmak için kullandığı paralı ‘şebbiha’ milislerinden olduğu belirtilen sanık, 2012 ile 2015 arasında Şam’da ‘sivillere yönelik kötü muamele, köleleştirme ve yağma’ olaylarında yer aldı. Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada, 25’ten fazla tanığın ifadesi dinlendi, sanık kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.
Almanya’ya Şubat 2016’da giriş yaparak sığınma talebinde bulunan sanığı, kaldığı sığınma merkezindeki Suriyeli bir oda arkadaşının tanıyarak ihbar ettiği belirtildi. Bremen’de Ağustos 2023’te gözaltına alınan sanık, mahkeme tarafından ‘insanlığa karşı suç ve savaş suçu’ işlemekten sorumlu tutularak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın temyize götürülebileceği ifade edildi. Federal Savcılığın 11 yıl hapis cezası talep ettiği 47 yaşındaki sanığın avukatları beraat talebinde bulunmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Suriye#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!