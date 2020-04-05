Almanya’dan ortak çağrı: Paskalya’da evde kal

ALMANYA sosyal temas yasağıyla ve insanların bu önlemlere uymaları sayesinde koronavirüs yayılma hızını biraz hafifletti. Ancak tam bir bahar havası ve cuma günü başlayacak olan dini Paskalya Bayramı nedeniyle insanların sosyal temas yasağı kurallarını ihlal edeceği ve ziyaretlere, dağa, göllere, deniz kıyılarına gideceği endişesi yaşanıyor. Paskalya Bayramı’nda geleneksel olarak aileler bir araya geliyor. Başbakan Merkel karantinadan çıktıktan sonra koronavirüste bu iyiye doğru gidişin devamı için bir video mesajıyla halkı tatilde evde kalmaya çağırmıştı. Merkel’den sonra eyalet başbakanları ve bazı bakanlar da halktan sosyal temas yasağına uymalarını istedi.

‘BİRLİKTE DAYANALIM’

Almanya’nın en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet, “Sosyal temas yasağına birlikte dayanalım. İnsan hayatını kurtarmanın tek yolu bu” dedi. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, 19 Nisan’a kadar sürecek Paskalya tatilinde bir iyileşme kaydedilse bile tüm önlemlerin hemen kalkmayacağı uyarısında bulundu. Söder, “Her şey bir günde eskisi gibi olmaz” dedi. Aşağı Saksonya Eyalet İçişleri Bakanı Boris Pistorius ise insanların Paskalya Bayramı’nda da önlemlere uyacağına inandığını vurguladı.

TEHLİKE GEÇMEDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ölüm vakalarının artması nedeniyle geçerli olan sosyal temas yasağına uyulmasını istedi. Maas “Biz virüsün Almanya’da yayılma hızını durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu, aileler için ne kadar zor olursa olsun, Paskalya’da da geçerli” dedi. Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, “Ülkemizde insanların sorumlu davranışları sayesinde virüsün yayılma hızını biraz hafiflettik. Ama tehlike geçti demek için henüz çok erken. Önlemler etkisini gösterdi ve bu sayede virüsü durdurmanın kendi elimizde olduğunu gördük” diye konuştu.