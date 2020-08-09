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Avrupa
DHA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 13:15,Son Güncelleme:

Almanya’dan Lübnan’a giden Türk gurbetçi patlama anını anlattı:

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Almanya’dan Lübnan’a giden Türk gurbetçi patlama anını anlattı:
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Almanyanın Stuttgart şehrinden Lübnan’a giden Türk gurbetçi Serkan Eren, Beyrut’ta meydana gelen patlama anında yaşadıklarını “Patlama esnasında büyük bir kaçış vardı. Karşı taraftan çok sayıda arabalar geliyordu. Kanlar içinde yüzlerce insan yatıyordu” sözleriyle anlattı.

LÜBNAN’daki Beyrut limanında 157 kişinin ölümüyle sonuçlanan yıkıcı patlamanın yankıları sürüyor. Almanya’nın Stuttgart şehrinden patlama öncesi Lübnan’a kurduğu derneğin yardım çalışmalarına ilişkin ziyarette bulunan Türk gurbetçi Serkan Eren, kıyamet gününü andıran Beyrut’taki patlamayla ilgili yaşadıklarını anlattı.

Almanya’dan Lübnan’a giden Türk gurbetçi patlama anını anlattı:
SANKİ HAFTALARDIR SAVAŞ VARMIŞ GİBİYDİ
Eren, korku dolu olaya ilişkin yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “5 sene önce Almanya’da yardıma muhtaç aileler için Stelp adında bir insani yardım derneği kurdum. Böyle bir proje için Lübnan’a gelmiştim. Patlama esnasında 40 km uzaktaydım. Patlamayı duyar duymaz aracımıza binip olay yerine gitmeye çalıştık. Karşı taraftan çok sayıda arabalar geliyordu. Yani insanlar şehirden kaçıyorlardı. Şehir merkezine vardığımızda karşılaştığımız manzara çok kötüydü. Her yerde ağlayan insanlar her yerde kan ve ölen insanlar vardı. Sanki haftalardır savaş varmış gibi bir durum vardı. Patlamanın gerçekleştiği bölgeye çok yakın bir otelde kaldım. Oda kapısının yatağının üzerine uçtuğunu gördüm. Patlamanın enkazını kaldırmak uzun yıllaralabilir” dedi.
Almanya’dan Lübnan’a giden Türk gurbetçi patlama anını anlattı:
300 BİN İNSAN EVSİZ KALDI
Patlama etkisiyle yıkılan binaların altına mahsur kalan insanların olduğuna dikkat çeken Eren, “Bizler de hemen yaşlı ve yaralı insanları çöken binaların altından taşıdık. Ambulanslar rahat ilerlesin diye yolları temizledik. Buradaki en büyük sorun 300 binden fazla insan evsiz kaldı. Hastaneler de çok büyük hasar gördü” diye konuştu. Gittiği hastanede patlama nedeniyle 5 hemşirenin hayatını kaybettiğini ve yeterince sağlık çalışanın da olmadığını belirten Eren, Lübnan’ın şu anda yurt dışından çok yardıma ihtiyacı var ifadelerini kullandı.
Almanya’dan Lübnan’a giden Türk gurbetçi patlama anını anlattı:

Almanya’dan Lübnan’a giden Türk gurbetçi patlama anını anlattı:

Almanya’dan Lübnan’a giden Türk gurbetçi patlama anını anlattı:

 

 

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