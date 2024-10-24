Almanya’dan Lübnan’a 60 milyon Euro yardım

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ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, bu yardımı Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde açıkladı. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit’in verdiği bilgiye göre Scholz, aynı zamanda bugün Paris’te düzenlenecek Lübnan Konferansı’na Almanya’nın desteğini vurguladı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un da bu toplantıya katılacağı belirtildi. Scholz, Lübnan’daki krizden çıkış için bir siyasi sürecin başlamasının önemli olduğunun altını çizdi. Temel hedefin, İsrail’deki insanların güvenliğinin sağlanması ve Lübnan’ın yabancı etkilerden arındırılmış egemenliğinin korunması olduğunu ifade etti.

İsrail’in saldırılarının en büyük mağduru sivil halk oluyor. Lübnan güvenlik kaynaklarına göre, İsrail ordusu güneyde birçok yeri neredeyse tamamen yok etti. Başkent Beyrut’un bazı banliyöleri ise harabeye döndü. Paris’te düzenlenecek uluslararası yardım konferansında, Lübnan’daki ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlar ve işleyen bir devlet yapısının inşası ele alınacak. Konferansa, Lübnan’ın partner ülkeleri, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), uluslararası, bölgesel ve sivil toplum kuruluşları katılacak.