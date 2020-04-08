Almanya’dan ‘korona hava köprüsü’

ALMANYA da bunun üzerine koruma elbisesi, dezenfektan, maske gibi sağlık malzemelerinde yaşanan acil ijtiyacı karşılamak amacıyla Çin’e bir hava köprüsü kurdu. Dün akşam 8 milyon maske Münih Havalimanı’na indi. Uçağı Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ile Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer havaalanında karşıladı. Federal hükümet her gün Çin’den sağlık malzemesi getirmeyi hedefliyor. Alman haber ajansı dpa’nın Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre her gün bir Lufthansa uçağı Şanghay’dan 25 ton sağlık malzemesi getirecek. Buna ek olarak Savunma Bakanlığı’nın askeri uçakları da nakliyat için devreye girecek. Çin’den gelen sağlık donanım malzemeleti yine federal hükümet tarafından hastanelere, muayenehane ve huzurevlerine merkezi olarak dağıtılacak. Malzemelerin yüzde 85’i sağlık sektörüne verilecek, yüzde 15’i ise polis, kurtarma ekipleri gibi güvenlik dairelerine gidecek.

Tüm dünya ülkeleri pazarda yok satan Sağlık malzemeleri tedariki için kıyasıya bir yarış içinde. Bunun yanında sahte veya aranan standartlara uygun olmayan malzemeler piyasaya sürülüyor.