Almanya’dan Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

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Almanya Cumhurbaşkanı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Steinmeier, Kartalkaya’daki otel yangınının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Steinmeier, Kartalkaya’da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının kendisini çok üzdüğünü belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı, size ve vatandaşlarınıza, vatandaşlarım adına da en derin taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Düşüncelerim kayak tatili sırasında başlarına gelen bu felaketin kurbanlarıyla birlikte. Bu, onların aileleri ve arkadaşları için ani bir kayıp ve anlaşılmaz bir acıdır” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Steinmeier, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

SCHOL’DAN MESAJ: BENİ DERİNDEN ÜZDÜ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangının kendisini derinden üzdüğünü bildirdi. Scholz, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımında, “Türkiye’de Kartalkaya’da bir otelde meydana gelen ciddi yangın haberi beni derinden üzdü. Düşüncelerimle yaşamlarını yitirenlerin ailelerinin ve yakınlarının yanındayım. Yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da yaptığı paylaşımda, Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yaşanan feci yangının görüntülerinin kendisini derinden sarstığını belirtmiş ve “Çok sayıda aile orada keyifli bir kış tatili geçirmek istiyordu. Düşüncelerimle yaşamlarını yitirenlerin ailelerinin ve yakınlarının yanındayım. Yaralılara acil şifalar dilerim” ifadelerini kullanmıştı.