Almanya’dan İsrail’e: 40 bin kişi evine dönmeli!

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ALMANYA Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria’nın kuzeyinde başlattığı “Demir Duvar” saldırılarının 5 haftadır devam ettiği belirtildi. Açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarının Cenin, Tulkerim ve Tubas mülteci kamplarında yaşayan 40 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kalmasına, 50 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtığı vurgulanarak, “İsrail hükümetine, askeri operasyon sırasında sivilleri ve sivil altyapıyı daha iyi koruma ve 40 bin kişinin en kısa sürede evlerine dönmesini sağlama çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

‘İSRAİL HÜKÜMETİNİN PLANLARI KABUL EDİLEMEZ’

Oslo Anlaşmasına göre Cenin şehrinin yönetiminin, tamamen Filistin yönetiminin sorumluluğu altında olduğu hatırlatılan açıklamada, “Dolayısıyla İsrail hükümetinin İsrail ordusunu uzun vadede Cenin mülteci kampında tutma planları kabul edilemez” denildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “İsrail güvenlik güçlerinin Filistin’in özerk topraklarında varlığını sürdürmesi, Filistin yönetiminin Filistin çıkarlarının meşru temsilcisi olarak hareket etme çabalarını baltalamaktadır. İsrail’in eylemleri, Uluslararası Adalet Divanı’nın 19 Temmuz 2024 tarihli görüşü uyarınca, dağıtılması gereken işgal yapılarını daha da güçlendirmekte ve zaten son derece kırılgan olan güvenlik ortamını daha da istikrarsızlaştırmaktadır.”