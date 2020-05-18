Almanya’dan güzel haber: Bu yaz yurtdışına tatil mümkün!

ALMANYA’da hükümet yurtdışında yaz tatili için hazırlıklar yapıyor. Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve hükümetin turizm sorumlusu Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Thomas Bareiss, bu yaz korona krizine rağmen Avrupa içinde ve dışında yaz tatilinin mümkün olabileceğini açıkladılar. Ancak aynı zamanda bu tatilin ‘normal’ bir tatil olmayacağı konusunda uyarıda da bulundular. ARD televizyon kanalına konuşan Dışişleri Bakanı Maas, “Gelişmeler çok olumlu yönde gidiyor. Dünya çapında aldığımız seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracağız. Onun yerine seyahat bilgilendirmesi vereceğiz, nereye gidilebileceği, tatilin nerede mümkün olduğu, turistlerin nerelerde istendiği ve her şeyden önce de orada hangi kuralların geçerli olduğu konusunda” dedi. Almanya korona krizi nedeniyle 15 Haziran tarihine kadar dünya çapında seyahat uyarısı kararı almıştı. Almanya bu mesajı veririrken, Türkiye de dahil bazı Avrupa ülkeleri haziran veya temmuz ayından itibaren sınırları turizme tekrar açacaklarını bildirdi.

‘TARİHE KARIŞIR’

Hükümetin turizm sorumlusu Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Thomas Bareiss da, “Yaz tatilini sadece ülke içinde değil, aynı zamanda Avrupa ülkelerinde geçirme şansı iyi gidiyor” dedi. Stuttgarter Zeitung gazetesine konuşan Bareiss, salgının izin verdiği sürece ve güvenilir koruma taslakları olursa, hedeflerinin tüm Avrupa ülkelerine seyahatin yeniden sağlamak olduğunu vurguladı. Ama acele etmeden güvenli bir biçimde gitmek gerektiğini kaydeden müsteşar Bareiss, “Dünya çapında seyahat uyarısı 14 Haziran’dan itibaren tarihe karışır” dedi. Bareiss yaz tatilinin Avrupa dışında da adım adım yönlendirileceğini, ancak bunun için havayollarının şartları yerine getirmesi gerekeceğini belirtti ve “Plajda sosyal mesafeyi koruyup ama önceden uçakta yan yana gitmenin bir anlamı olmaz” dedi.