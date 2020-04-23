Almanya’dan güzel haber: Bir kentte...

ALMANYA’nın Rostock kenti koronanın üstesinden gelmeyi başardı. 209 bin nüfuslu kentte son korona hastası da karantinadan çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Danimarka kökenli Claus Ruhe Madsen ilk müjdeyi verdi. 2019 yılından beri kenti yöneten göçmen kökenli ve bağımsız olan Madsen, “Son korona hastası da karantinadan çıktı. Artık hiçbir koronavirüs vakası kalmadı. Bu, bir üniversite kenti olan Rostock’ta alınan önlemlerle tam başarılı olduğumuzun göstergesidir” dedi.

İLK ÖNLEMLERİ ALAN KENT

Rostock Büyükşehir Belediye Başkanı Madsen krizin hemen başında ilk önlemleri alan kent olduklarını, konser ve etkinlikleri yasakladıklarını, yuva ve okulları kapattıklarını söyledi. Ayrıca sağlık idaresinin her vakada hemen temas ettiği kişileri tespit ettiğini belirten Madsen, klinik kapasitesini de artırarak, virüse karşı başarılı olduklarını vurguladı. Madsen “Kutlamamız için gerçek bir sebep” derken tekrar sıkı önlemlere dönmemek için disipline devam uyarısında bulundu.