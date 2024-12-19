Almanya’dan göç ilk başta mutlu ediyor ama...

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ARAŞTIRMAYA göre, yurt dışına göç edenlerin memnuniyet düzeyi, ilk 12 ay içinde ortalama 0.5 puan artıyor. Bu artış, Almanya içindeki bir taşınmaya veya bir çocuğun doğumuna kıyasla iki kat daha yüksek bir oranı ifade ediyor. Ancak yurt dışına göçün memnuniyeti uzun vadeli olmuyor ve zamanla azalıyor. Çalışma, 2017-2022 yılları arasında gerçekleştirilen kapsamlı ve temsili bir uzun dönem anketine dayanıyor. Araştırmada, 20-70 yaş arası göçmenlerle Almanya’da kalanların kişisel durumları karşılaştırıldı. Araştırma, göç sonrası mutluluğu belirleyen en önemli faktörlerden birinin, ‘göç kararını kimin verdiği’ olduğunu ortaya koyuyor. Kararı bağımsız bir şekilde alan kişiler, özellikle de bekârlar yurt dışında en büyük mutluluk artışını yaşayan grup olarak öne çıkıyor. Buna karşın, göç kararında partnerinin belirleyici olduğu kişilerde bu artış daha zayıf kalıyor.

GELİR VE ÇALIŞMA DURUMU ETKİLEMİYORAraştırmaya göre, çocuk sayısı, istihdam durumu veya hane gelirinin değerlendirilmesi gibi faktörlerin yaşam memnuniyeti üzerinde kayda değer bir etkisi bulunmuyor. Ayrıca, göç eden erkekler ile kadınlar arasında memnuniyet farkı olmadığı belirtiliyor. Almanya’dan göç edenlerin en mutlu oldukları ülkelerle ilgili ise bir bilgi paylaşılmadı. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, son yıllarda Almanya’dan yurt dışına göç edenlerin sayısı yıllık 750 bin ila 1.1 milyon arasında değişiyor. Bunun 220 bini ile 280 bini Alman vatandaşlarından oluşuyor. Göç eden Almanların, ülkeye geri dönenlerden daha fazla olduğu belirtiliyor. 2023 yılında bu fark 74 bin kişi olarak kaydedildi.