Almanya’dan Çin’e 130 milyar Euro’luk koronavirüs faturası

Berlin’in kestiği faturada, turist kaybı için 27 milyar Euro, Alman film endüstrisinin kaybı için 7.2 milyar Euro ve Alman havayolları şirketi Lufthansa’nın mali kayıpları için 50 milyar Euro gibi tek tek rakamlar yer aldı. Söz konusu faturanın kesilme nedenin ise Çin’in küresel salgından sorumlu olması ve ihmali gösterildi.