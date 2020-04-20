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Avrupa
DHA
Haber Giriş: 20.04.2020 - 17:26,Son Güncelleme:

Almanya’dan Çin’e 130 milyar Euro’luk koronavirüs faturası

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Almanya’dan Çin’e 130 milyar Euro’luk koronavirüs faturası
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı Çin’e birçok ülke ‘ihmal’ dolayısıyla tepki göstermeye devam ederken, Almanya, 165 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Covid-19 için Çin’e 130 milyar Euro fatura kesti.

Berlin’in kestiği faturada, turist kaybı için 27 milyar Euro, Alman film endüstrisinin kaybı için 7.2 milyar Euro ve Alman havayolları şirketi Lufthansa’nın mali kayıpları için 50 milyar Euro gibi tek tek rakamlar yer aldı. Söz konusu faturanın kesilme nedenin ise Çin’in küresel salgından sorumlu olması ve ihmali gösterildi. 

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