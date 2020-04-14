Almanya’dan bürokratlara uyarı: ‘Çin’in propagandasına gelmeyin’

Die Welt gazetesinin haberinde, Çinli diplomatların, Almanya’daki üst düzey bürokratları Pekin’in koronavirüs salgını yönetimi hakkında olumlu yorumlar yapmaları için etkilemeye çalıştığı ifade edildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın da tüm devlet dairelerine gönderdiği uyarı yazısında, üst düzey bürokratlardan Kovid-19 salgınında propaganda faaliyeti yürüten Çin için herhangi bir açıklama yapmamaları istendi. Haberde Çin’in propaganda amacının, koronavirüsün çıktığı ülke olarak anılmak istememesi olduğu belirtildi. Ayrıca haberde, Çin’in Berlin Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yaptığı, “Birlikte zor zamanlarda bir başarı hikâyesi yazıyoruz. Çin’in destek için gönderdiği 20 bin maske 6 Nisan’da Hanau Kliniği’ne teslim edildi” paylaşımına yer verilerek, propagandalarını sürdürdükleri vurgulandı.