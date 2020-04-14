MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya’dan bürokratlara uyarı: ‘Çin’in propagandasına gelmeyin’
GeriAvrupa Almanya’dan bürokratlara uyarı: ‘Çin’in propagandasına gelmeyin’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 14.04.2020 - 12:04,Son Güncelleme:

Almanya’dan bürokratlara uyarı: ‘Çin’in propagandasına gelmeyin’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’dan bürokratlara uyarı: ‘Çin’in propagandasına gelmeyin’
Abone Olgoogle-news

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın koronavirüs salgınında Çin’in propaganda faaliyetlerine karşı üst düzey bürokratları uyardığı iddia edildi.

Die Welt gazetesinin haberinde, Çinli diplomatların, Almanya’daki üst düzey bürokratları Pekin’in koronavirüs salgını yönetimi hakkında olumlu yorumlar yapmaları için etkilemeye çalıştığı ifade edildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın da tüm devlet dairelerine gönderdiği uyarı yazısında, üst düzey bürokratlardan Kovid-19 salgınında propaganda faaliyeti yürüten Çin için herhangi bir açıklama yapmamaları istendi. Haberde Çin’in propaganda amacının, koronavirüsün çıktığı ülke olarak anılmak istememesi olduğu belirtildi. Ayrıca haberde, Çin’in Berlin Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yaptığı, “Birlikte zor zamanlarda bir başarı hikâyesi yazıyoruz. Çin’in destek için gönderdiği 20 bin maske 6 Nisan’da Hanau Kliniği’ne teslim edildi” paylaşımına yer verilerek, propagandalarını sürdürdükleri vurgulandı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle