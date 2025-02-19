Almanya’dan BM temsilcisine baskı!

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Avrupa’da Demokrasi Hareketi 2025 (DiEM25) partisinden yapılan açıklamada, Albanese’in katılacağı ‘Söylemi Geri Kazanmak: Filistin, Adalet ve Hakikat’ başlıklı etkinliği organize edenlerin, düşünce, toplanma ve ifade özgürlüğü gibi temel haklara karşı saldırılara maruz kaldığı belirtildi. Etkinliğin düzenleneceği ‘Kühlhaus Berlin’ adlı yerin, Alman politikacıların ve Berlin polisinin yoğun baskısı nedeniyle değiştirilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, etkinliğin bunun yerine Junge Welt gazetesinin salonunda yapıldığı bildirildi. Açıklamada, mekânın küçüklüğünden dolayı etkinliğe sadece 200 kişinin katılmasına izin verildiği kaydedildi.



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Junge Welt Genel Müdürü Dietmar Koschmieder, etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, 500 kişinin yer bulacağı mekânda baskılar nedeniyle etkinliğin yapılamamasını eleştirerek bunun, temel haklarının kısıtlanması anlamına geldiğini söyledi. Bu etkinliğin Junge Welt’in 200 kişilik salonunda yapılacağını ve etkinlik öncesinde polisin birkaç kez kendileriyle görüştüğünü aktaran Koschmieder, polisin, etkinlikte 5 memur ile bir tercümanın yer alması için ısrar ettiğini anlattı. Koschmieder, “30 yıldan bu yana etkinliklerin bu kadar tehdit altında olduğunu hiç görmedim. Benzer şeyler 1920’lerde Almanya ’da yaşandı. Orada polis etkinliğe müdahale edebilmek için hazır bulunuyordu.” dedi.BM Filistin Özel Raportörü Albanese, yaptığı konuşmada, bu etkinliğin yol açtığı tartışmalara şaşırdığını belirterek “Almanya’nın geldiği nokta beni gerçekten korkutuyor. Bu nedenle etkinliğin barışçıl geçmesini, gerginlik yaşanmamasını umuyorum. Açıkçası daha önce hiç bu kadar çok tehdit ve gözdağı aldığım, polis tarafından gözaltına alınma riskinin olduğu bir yerde bulunmamıştım. Bu oldukça korkunç” ifadelerini kullandı. Albanese, bir Avrupalı olarak bunu asla unutmayacağını ve bundan daha kötüsünün olmayacağını ümit ettiğini dile getirerek, Almanya’da geçirdiği 75 saatin kendisini gerdiğini vurguladı.Son dakikada konferans vereceği yerin değiştirilerek daha küçük bir mekânda konuşmak zorunda kalmasına ilişkin de Albanese, “Bir dizi Alman politikacı, Berlin Belediye Başkanı da dahil olmak üzere Berlin polisi, onların durmak bilmeyen çalışmaları, baskıları ve gözdağı olmasaydı çok daha büyük başka bir yerde olurduk. Nasıl hissettiğinizi biliyorum. Ben de (bunu) bir şekilde hissediyorum” diye konuştu.

‘HALEN BM’Yİ TEMSİL EDİYORUM’

Kendisini İsrail tarafından işlenen ihlalleri belgelemek ve raporlamak üzere BM tarafından görevlendirilmiş bir hukuk uzmanı olarak tanımlayan Albanese, “Bunu yapan 8. Özel Raportörüm ve 33 yıl sonra bu pozisyonda görev yapan ilk kadınım. Berlin’e özel raportör olarak geldim. Halen BM’yi temsil ediyorum” dedi.

Albanese, bir raportör olarak, uluslararası hukuka sadık kalıp tarafsız olma zorunluluğu bulunduğuna işaret ederek “Bu gece burada bulunmamı tartışmalı bulanlar, bu temel ilkeyi, tarafsızlık ve yansızlık arasındaki farkı anlayabilselerdi belki de ilk etapta çok daha az tartışma olurdu” ifadesini kullandı.

Etkinliğin yapıldığı yerin içinde 5 polis bulunurken mekanın dışında ise çok sayıda polis aracı yer aldı. Öte yandan Albanese’in Berlin Hür Üniversitesi’nde 19 Şubat’ta katılacağı etkinlik, daha önce üniversite yönetiminin kararıyla iptal edilmişti.