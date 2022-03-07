Almanya’dan bisikletle Hiroşima’ya uzanan hayat hikâyesi

ALMANYA’da yaşayan ve 1999 yıllında geçirdiği trafik kazasının ardından hayatı değişen 46 yaşındaki Frank Zonk, hayali olan turu gerçekleştirmek için Dresden’e yapılan hava saldırıları sırasında yıkılan Frauenkirche Kilisesi’nden, dünya tarihine nükleer saldırıya maruz kalan ilk şehir olarak geçen Japonya’nın Hiroşima şehrine ‘barış ve uluslararası anlayış için’ bisikletle gitme kararı aldı. Bisikletinin bakımlarını yaparak bölmeler oluşturan Zonk, elektrik ihtiyacını karşılamak için panel yerleştirdi. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra ailesi ve yakınlarıyla vedalaşan Zonk, Ağustos 2020 tarihinde kiliseden bisikletiyle yola çıktı. Geceleri gittiği şehirde konaklayarak her gün pedal çeviren Zonk, açtığı internet sitesine ise gittiği yerleri fotoğraflayıp belgelemeye başladı. Çeşitli kültürler gören ve yollarda ise bir sürü olumsuz durumlarla da karşılaşmasına rağmen pes etmeyen Zonk, Türkiye’ye 1 sene içerisinde giriş yaptı.
FRANK ZONK’UN HİKÂYESİ: 1 YIL KOMADA KALDI
1976 yılında Almanya’nın Würzburg kentinde doğan Frank Zonk, 1999 yılında alkolden kaynaklı yaşadığı trafik kazazında sürücü arkadaşını kaybetti, kendisi ise diğer arkadaşlarıyla beraber ağır yaralandı. 1 sene komada kalarak hayata tutunmaya çalışan Zonk, belli bir süre kaybettiği hafızasının yerine gelmesiyle tekrar toparlanmaya başladı. Alkolü bıraktıktan sonra evlenip boşanan Zonk, hayali olan turu gerçekleştirmek için uzun yolculuğuna başladı.