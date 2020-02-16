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Avrupa
İHA
Haber Giriş: 16.02.2020 - 11:45,Son Güncelleme:/

Almanya’dan Adıyaman’a gönül köprüsü

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Almanya’dan Adıyaman’a gönül köprüsü

2015’te Almanya’nın Düsseldorf kentinde Türk akademisyenler ve öğrenciler tarafından kurulan Turkish Academic Friends on Culture (Tafroc), Adıyaman’ın Kahta ilçesi Göçeri Ortaokulu öğrencilerine gününde mont yardımı yaparak öğrencilerin içini ısıttı.

ALMANYA’da yaşayan Türk akademisyen ve üniversite öğrencilerini ortak kültürel faaliyetlerde bir araya getirmek, dayanışma için ortak alan oluşturmak ve Türk kültürünü yaşatmak, çeşitli sosyal aktiviteler organize etmek için kurulan bu dernek Göçeri Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerine 70 adet mont dağıttı. Almanya’dan gönderilen montlar öğrencilere Adıyaman’da dağıtıldı. Taşımalı eğitimin verildiği okulda, taşıma ile okula gelen öğrenciler bundan sonra üşümeyecek. Mont alan öğrenciler kendilerine yardım eden Almanya’daki Türklere teşekkür etti.

 

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