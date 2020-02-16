Almanya’dan Adıyaman’a gönül köprüsü

ALMANYA’da yaşayan Türk akademisyen ve üniversite öğrencilerini ortak kültürel faaliyetlerde bir araya getirmek, dayanışma için ortak alan oluşturmak ve Türk kültürünü yaşatmak, çeşitli sosyal aktiviteler organize etmek için kurulan bu dernek Göçeri Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerine 70 adet mont dağıttı. Almanya’dan gönderilen montlar öğrencilere Adıyaman’da dağıtıldı. Taşımalı eğitimin verildiği okulda, taşıma ile okula gelen öğrenciler bundan sonra üşümeyecek. Mont alan öğrenciler kendilerine yardım eden Almanya’daki Türklere teşekkür etti.