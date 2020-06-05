Almanya’dan acı haber: 1’i Türk 2 futbolcu kaza kurbanı

Almanya'nın İngolstadt kentine yakın Reichertshofen kasabasında iki Türk ve iki Makedon gencinin içinde bulunduğu otomobil asfalt yüklü kamyona çarptı. Kazada aracın arka koltuğunda oturan Trabzonlu Eray Çalış (18) ile Merhan Maloski (19) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada şoför Arsel S. (18) ile Cem S. (18) ağır yaralandı ve helikopterle hastaneye kaldırıldı. FC Türkenelf Schrobenhausen'de futbol oynayan gençlerin bir eğlenceye giderken virajı alamadıkları ve yola girmekte olan kamyona çarptıkları açıklandı. Merhan Maloski'nin iki hafta sonra yaş gününü kutlamaya hazırlandığı belirtildi.