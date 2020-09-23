Almanya’dan, 96.2 milyar euro yeni borç öngören bütçe tasarısına onay

ALMANYA Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 salgınının devam ettiğini belirterek, gelecek yıl federal bütçenin salgınla mücadeleye ayrılmış durumda olduğunu vurguladı. Vatandaşların sağlığını korurken, ekonomiyi desteklediklerini belirten Scholz, “2021 bütçesi ile yola hep birlikte gideceğimizi açıkça ortaya koyuyoruz. Çok paraya mal olsa bile kararlı davranıyoruz. Hiçbir şey yapmamak ülkemize çok daha pahalıya mal oluyor” ifadelerini kullandı. Alman hükümeti, tüketiciler ve şirketlerin krizden daha çabuk çıkmalarına yardımcı olma hedefiyle uzun süredir uygulanan dengeli bütçe politikasını askıya alarak yaklaşık 218 milyar euro ile rekor düzeyde yeni borçlanmaya gitmişti.