7.5 milyon Alman turist bekliyoruz

2024’te Almanya’dan en çok turist giden ülkeler arasında Türkiye, yüzde 8.6’lık oranla ikinci sırada yer aldı. 4-6 Mart tarihleri arasında gerçekleşen ITB Berlin Fuarı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Yavuz, fuarda Akdeniz havzasının öne çıktığını belirterek, “Özellikle Akdeniz Havzası, Batı ve Doğu Akdeniz diyebiliriz. Fransa’dan, İspanya’dan başlayıp Mısır’a kadar uzanan bir havzanın içinde Türkiye de önemli bir yer tutuyor. Görüşmeler iyiydi, olumluydu. 3 günlük bir kısa süre içinde gerçekleşti ama en azından yapılabilecek bütün görüşmeler ve alınabilecek bütün izlenimleri alarak döndük” şeklinde konuştu. 2024 yılında Almanya’dan Türkiye’ye 6.62 milyon, Antalya’ya ise 1 milyon 574 bin 167 turist geldi. 2025 yılında geçen yıla göre gelen turist sayısında artış yaşanacağını kaydeden Recep Yavuz, “Almanya’da otoriteler, 2025’in de 2024’e benzer bir seyirde olacağını öngörüyor. Geçtiğimiz yıl 6 milyondan biraz fazla turist Türkiye’ye geldi. Bu yıl 7.5 milyona ulaşabileceğini düşünüyoruz. Antalya’nın da geçtiğimiz yılın üzerine çıkacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Alman turistlerin tatil alışkanlıklarına değinen Yavuz, Antalya’nın çocuklu aileler için vazgeçilmez bir destinasyon olduğunu söyleyerek, genç çiftlerin Yunanistan ve İspanya’yı tercih ettiğini, yaşlı turistlerin ise ilkbahar ve sonbaharda İspanya ve Türkiye’yi seçtiğini ifade etti.





‘TÜRKİYE PAHALI’ ALGISI BERTARAF EDİLMELİ

ITB Berlin Fuarı’nda “Türkiye çok pahalı” algısının göze çarptığını belirten Recep Yavuz, bu imajın ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Yavuz, “Mısır ve Tunus gibi fiyat olarak daha aşağımızda olan destinasyonlarla rekabet ediyoruz. Türkiye’nin pahalı bir destinasyon olduğu algısı bir an önce yok edilmeli” şeklinde konuştu. Her şey dahil sisteminin soft hale getirilerek daha cazip hale getirilebileceğini belirten Yavuz, “Belki farklı bir her şey dahil, belki içecekleri barındırmayan bir model olabilir. Fiyata da yansır ve genç turistleri de çekebiliriz” ifadelerini kullandı. Turizmin ekonomik dengelerle doğrudan ilgili olduğuna vurgu yapan Yavuz, “Turistler sadece otelde kalmıyor, dışarıya çıkıp yemek yiyor, alışveriş yapıyor. Bu yüzden fiyat politikalarına dikkat edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

BİZDEKİ ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ÇOK FARKLI

Antalya’nın yeni nesil turist beklentilerine adapte olması konusunda genç turistlerin çocukken Antalya’ya gelmiş olmasının bir avantaj olduğunu söyleyen Yavuz, “Genç turistlerin çoğu çocukken Antalya’ya geldi. Bölgeyi biliyorlar, Antalya’yı biliyorlar ve onlar için Antalya vazgeçilmez bir destinasyon olarak kalacaktır. Bizdeki ürün çeşitliği çok farklı. Çok lüks ve özel tesislerimizden, öğrencilere kadar hitap edebilecek bir ürün portföyümüz var. Bu da çok büyük bir avantaj. Antalya olarak hemen hemen her bütçeye de hitap edebilecek bir destinasyonuz. O yüzden tatile çıkacaklar ilk olarak Antalya’yı mutlaka bir gözden geçireceklerdir” dedi.

BAYRAM TATİLLERİ PLANLAMASI

Bayram tatillerinin önceden planlanmasının turizm sektörü için büyük önem taşıdığını belirten Yavuz, “2070 yılına kadar takvim belli. Tatil planlarını daha önceden belirleyerek turistik tesislerin ve tatilcilerin daha iyi plan yapması sağlanabilir” dedi. Antalya’nın bayram tatillerinden en çok etkilenen bölge olduğuna dikkati çeken Yavuz, “Türkiye’de de iç turizm çok ciddi bir şekilde hareket kazandı. 11 milyonun üstünde insan yurt dışına, 20 milyon insan yurt içinde seyahat ediyor. Bütün bunlar şunu gösteriyor ki bayramlar artık aynı zamanda dinlenme ve gezmek, görmek, akraba ziyaretlerini yapmak açısından daha da önemli hale geliyor. Biz artık bu konuda gerçekten çok ileri bir seviyeye geldik. Bayramlarda özel programlarda, bayram tatilleri kampanyalarıyla yerli turistlere çok güzel programlar ve cazip fiyatlar sunuluyor. Antalya tabi ki bundan yararlanacaktır ve etkilenecektir” diye konuştu.

2025 yılında turizm rakamlarının daha da artmasını beklediklerini belirten Yavuz, “Antalya’nın bu yılı 17-18 milyon turistle kapatacağını öngörüyoruz. 2025’te de umutluyuz” dedi.