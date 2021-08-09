Almanya’dan 5 ülkeye aşı yardımı

AŞILAR, uluslararası yardım organizasyonu Covax üzerinden gerçekleştirilecek. Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yardım edilecek ülkelerin aşılara acil ihtiyaç duyduğunu belirtti. Almanya’nın salgınla mücadelede önemli bir adım attığını belirten Demmer, böylelikle virüsün yeni bir varyasyonunun çıkmasının önlenmeye çalışıldığını ifade etti. Federal hükümet, yıl sonuna kadar 30 milyon doz aşıyı gelişmekte olan ülkelere bağışlayacak. Bunun yüzde 80’inin Covax üzerinden yüzde 20’sinin ise doğrudan o ülkeye bağışlanacağı kaydedildi. Gelecek hafta bu ülkelere dağıtılmak üzere aşıların AstraZeneca’dan Almanya adına doğrudan Covax’a gönderileceği belirtildi.