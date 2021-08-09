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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 09.08.2021 - 14:16 | Son Güncelleme:

Almanya’dan 5 ülkeye aşı yardımı

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Almanya’dan 5 ülkeye aşı yardımı

Almanya, gelecek haftadan itibaren bazı ülkelere AstraZeneca aşısı yardımında bulunacak. İlk etapta Afganistan’a 213 bin 600, Etiyopya’ya 271 bin 200, Sudan’a 357 bin 600, Tacikistan’a 100 bin 800 ve Özbekistan’a 355 bin 200 doz AstraZeneca aşısı gönderilecek.

AŞILAR, uluslararası yardım organizasyonu Covax üzerinden gerçekleştirilecek. Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yardım edilecek ülkelerin aşılara acil ihtiyaç duyduğunu belirtti. Almanya’nın salgınla mücadelede önemli bir adım attığını belirten Demmer, böylelikle virüsün yeni bir varyasyonunun çıkmasının önlenmeye çalışıldığını ifade etti. Federal hükümet, yıl sonuna kadar 30 milyon doz aşıyı gelişmekte olan ülkelere bağışlayacak. Bunun yüzde 80’inin Covax üzerinden yüzde 20’sinin ise doğrudan o ülkeye bağışlanacağı kaydedildi. Gelecek hafta bu ülkelere dağıtılmak üzere aşıların AstraZeneca’dan Almanya adına doğrudan Covax’a gönderileceği belirtildi.

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