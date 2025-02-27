‘Almanya’daki yoksulluk gerçekten üzücü’

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2014 Dünya Kupası’nı kazanan efsanevi teknik adam, Stuttgart’taki Vesperkirche adlı yardım organizasyonunda yaptığı konuşmada, “İnsanlara öğle yemeği ikram etmek beni mutlu ediyor. Ancak diğer yandan, ülkemizde bu kadar çok insanın yoksulluk sınırında olması gerçekten üzücü. Bu durum insanı düşündürüyor” dedi. 65 yaşındaki Löw, VfB Stuttgart Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olarak Vesperkirche ziyaretine katıldı. Löw’ün 1997 yılında DFB-Pokal şampiyonluğu yaşadığı VfB Stuttgart, bu organizasyona 10 yıldır destek veriyor. Löw, “VfB, sosyal alanda da bir şeyler yapılması gerektiğinin farkında” diye konuştu.

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‘YOKSULLUK DÜNYASINA BİR DALIŞ’

Stuttgart’ın merkezindeki Leonhardskirche binasında, 19 Ocak’tan beri devam eden ve 8 Mart’a kadar sürecek olan organizasyonda, her gün yaklaşık 700 yoksul ve ihtiyaç sahibine sıcak yemek dağıtılıyor. Ayrıca, katılımcılar tıbbi yardım alabiliyor ve saç kesimi gibi hizmetlerden faydalanabiliyor. VfB Stuttgart Sport Direktörü Fabian Wohlgemuth, “Bu organizasyon, yoksulluk dünyasına bir dalış gibi. Burada bulunmak, kendi gerçekliğimizi daha iyi anlamamızı sağlıyor” dedi. Profesyonel futbolun milyonluk iş dünyasına atıfta bulunan Wohlgemuth, ülkedeki sosyal ve ekonomik uçurumun giderek büyüdüğünü belirterek, “Kendi balonumuzun dışına çıkarak bu konuya dikkat etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

50 BİN EURO’LUK BAĞIŞ

VfB Stuttgart’dan teknik direktör Sebastian Hoeness, CEO Alexander Wehrle, geçici başkan Dietmar Allgaier ve milli oyuncular Deniz Undav ile Angelo Stiller de organizasyona katılarak yemek ve içecek dağıtımında yardımcı oldu. Ayrıca kulüp, çeşitli etkinliklerde toplanan 50 bin Euro’luk bir bağış çeki de teslim etti.