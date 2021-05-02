Almanya’daki Türklerden Azerbaycan’da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

ETKİNLİĞE, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuzyılmaz ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Büyükelçi Bağcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yardım gönderenlere ve vesile olanlara teşekkür etti. Türk vakıf ve derneklerin dünyanın dört bir tarafında yaşayan insanların acısını paylaştığını dile getiren Bağcı, “Sadece ramazan için değil. Deprem olur elleri orada olur, yangın olur elleri orada olur, savaş olur elleri orada olur, darbe olur elleri, vicdanları ve yürekleri orada olur. Bu inancımızın gereğidir aslında. Allah, verdikçe artırmaktadır. Türkiye’nin tüm yardım kuruluşları bugün dünyanın en büyük insani yardım kuruluşlarıdır. Bununla gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.





TÜRKLERİN KALBİ AZERBAYCAN’LA ATIYOR

Zeki Yavuzyılmaz da ‘iki devlet, bir millet’ olmanın göstergesi olarak dünyanın her tarafında yaşayan Türklerin kalbinin Azerbaycan’la, Karabağ’la attığını söyledi. Yavuzyılmaz, bunun tezahürü olarak Almanya’da yaşayan Türklerin DİTİB vasıtasıyla Azerbaycanlı kardeşlerine 1500 ramazan paketi gönderdiğini belirtti. Paketlerin dağıtımında, Karabağ zaferinde en önemli pay sahibi olan şehitlerin ailelerinin ön planda tutulacağını belirten Yavuzyılmaz, şehit ailelerini emanet olarak gördüklerini söyledi. Yavuzyılmaz, gıda paketlerinin yanı sıra Türkiye Diyanet Vakfı’nın ‘Hediyem Kur’an olsun’ kampanyası çerçevesinde bastırılan Kur’an-ı Kerim meali de dağıttıklarını bildirdi. Konuşmaların ardından koliler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kamyonlara yüklendi.