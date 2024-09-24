Almanya’daki Türkler 50 milyar Euro ciroya sahip

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“SEKTÖREL bazda hizmet ve otomotiv ön plana çıkıyor. Bu oranların önemli bir yansıması da Almanya’da yaşayan 3.5 milyon Türk’ün bulunmasıdır. Almanya’ya siyasi ve ekonomik sebeplerle göç eden Türkler, günümüzde Alman ekonomisinde önemli konumdalar. Almanya’daki Türkler 100 bin işletme ile 50 milyar Euro ciro üretimine sahip. Otomotiv sektörü ihracatta önemli konumda. Son dönemde parça satışının yanı sıra mühendislik hizmeti ihracatı da ivme kazandı. Türkiye’nin stratejik konumu hem Türk hem Alman şirketler için avantaj sağlıyor. Tedarik zinciri bakımından Türkiye’nin Avrupa pazarına yakın olması Alman otomotiv şirketlerinin buraya yatırım yapması için teşvik edici unsurdur. Bu konum, Alman ve Türk şirketlerinin teknolojik ve mühendislik alanlarında iş birliği imkânları için zemin oluşturuyor. İki ülke arasında 60 milyar Dolar’lık ticaret hedefi var. 2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi’nde belirlenen eğilimler içinde ‘tedarik zinciri’ ve ‘iklim değişikliği’ gibi alanlar bulunuyor. Bu alanlar iki ülke için güçlü ortaklık imkânları da sunuyor. Türkiye, 2004-2023 yıllarında bölgeye gelen uluslararası doğrudan yabancı yatırımların yüzde 9.8’ini çekti. Bu nedenle Almanya’nın Türkiye’ye doğrudan yatırım yapması oldukça önemlidir.”

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7 BİN 250 ALMAN ŞİRKET VAR

“Türkiye’deki Alman şirketleri son 20 yılda 12 milyar Dolar’dan fazla yatırım yaptı. Alman sermayesi olan 7 bin 250 şirket bulunuyor. Alman şirketlerinin Türkiye’deki yatırım hacmi 1980’den günümüze 14.5 milyar Dolar. Türkiye’de Enercon ve Nordex gibi türbin üreticilerinin üretim tesislerinin olduğu biliniyor. Bu tarz şirketlerin sektörlerini incelediğimizde rüzgâr enerjisi öne çıkarken diğer yenilenebilir ve yeşil enerji alanlarında da potansiyel iş birliği meydana gelebilmektedir. Alman otomobil şirketinin distribütörü Borusan Otomobil’in Türkiye’nin çeşitli yerlerinde de yatırımları bulunuyor. Aynı şekilde Allianz ve Puma gibi şirketler de Türkiye’de faaliyetlerini güçlü şekilde yürütüyorlar.”

Yalçındağ, Almanya’da farklı alanlarda Türk yatırımlarının da olduğuna işaret ederek, Türk yatırımcı ve girişimcilerin mühendislik, teknoloji, hukuk, tekstil ve hizmet gibi sektörlerde faaliyet gösterdiğini söyledi.