Almanya’daki Türk futbolcu potansiyeli için ATFF çalışmalarını genişletti

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ALMANYA’da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk vatandaş arasında futbolla ilgilenen çeşitli yaş gruplarında yaklaşık 300 bin Türk futbolcu bulunuyor.Böylesine bir potansiyeli değerlendirmek ve Türk gençlerini başarılı birer futbolcu haline getirebilmek için kolları sıvayan Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) , teknik direktör Erol Koloğlu, antrenörler Fatih Saraç ve Fethi Köycü önderliğinde futbolcu taramasına başladı.