Almanya’daki Türk derbisi Mannheim’ın

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İnanılmaz kaçış planı FETÖcü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdiİnanılmaz kaçış planı! FETÖ'cü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdi#FETÖ
Marketlere net mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğandan fahiş fiyat açıklamasıMarketlere net mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması#Cumhurbaşkanı Erdoğan
R. Kellynin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...R. Kelly'nin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı? 'Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...'#R. Kelly
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bela aile hakim karşısında Maktül yakınlarına skandal sözler'Bela aile' hakim karşısında! Maktül yakınlarına skandal sözler#Şişli
İngiliz uzmandan Kovid ağrısı uyarısıİngiliz uzmandan 'Kovid ağrısı' uyarısı!#Koronavirus
Kan donduran detaylar Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...Kan donduran detaylar! Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...#Hatay
Tek yumurta ikizlerinin gizemi çözüldüTek yumurta ikizlerinin gizemi çözüldü!#İkiz
Ekvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtıEkvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi! 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtı#Uyuşturucu Operasyonu
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat Taksitler 425 TLden başlıyor... İstanbula 5 yeni projeEv sahibi olmak isteyenler dikkat! Taksitler 425 TL'den başlıyor... İstanbul'a 5 yeni proje#TOKİ
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
Emre Demir şaşırtan Barcelona gerçeğini anlattı İmza atarken öğrendimEmre Demir şaşırtan Barcelona gerçeğini anlattı! "İmza atarken öğrendim"#Emre Demir
Kötü taksici İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı İşte çarpıcı tablo...'Kötü taksici' İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı! İşte çarpıcı tablo...#İstanbul Trafiği
İki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi miİki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi mi?#Koronavirüs
Ünlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılarÜnlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılar#Shakira
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’daki Türk derbisi Mannheim’ın

#Mannheim Landesliga#Mannheim Türkspor#Pforzheim Türkspor
Almanya’daki Türk derbisi Mannheim’ın

Baden Futbol Federasyonu'nun düzenlediği ''ROTHAUS'' kupası çeyrek final karşılaşmasında gülen taraf Mannheim Türkspor oldu.

Haberin Devamı

Mannheim Landesliga’da lider olan ve şampiyonluk mücadelesi veren Mannheim Türkspor ile Kreisliga'da lider ve şampiyonluk mücadelesi eden, iki güzide takımımız Baden Futbol Federasyonu '' Rothaus'' kupası çeyrek finalinde Pforzheim Türkspor sahasında karşı karşıya geldi. Sahadan 2 - 1 galip gelen Mannheim Türkspor adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Almanya’daki Türk derbisi Mannheim’ın
118 takımın mücadele ettiği, Rothaus kupasını kazanan takım gelecek yıl Almanya Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Federasyon kupasına katılma hakkı elde edecek.
Almanya’daki Türk derbisi Mannheim’ın
Maç öncesi Pforzheim Türkspor başkanı Erdal Dalkılıç ve Mannheim Türkspor başkan vekili İsmail Urfa, antrenörlere ve kaptanlara birer buket vererek, tüm sporculara sportmence ve bize yakışır bir şekilde oyun ortaya koymalarını isteyip maçı birlikte izlediler. Derbi öncesi el ele vererek birlikte “Bu derbi kardeşlik derbisi olsun, kazanan dostluk olsun” mesajı verdiler.
Almanya’daki Türk derbisi Mannheim’ın

iş günü ve yağmurlu bir havada oynan maçı 600 futbol sever izledi. Karşılaşmayı ayrıca Karlsruhe Başkonsolosluğu adına spordan sorumlu İlkay Kuyucuklu ve Doktor Süleyman Davulcu'da takip etti.
Almanya’daki Türk derbisi Mannheim’ın

Maça ev sahibi Pforzheim Türkspor taraftar desteğini de alarak çok baskılı ve hızlı başladı. 6 dakikada soldan gelen topu filelere gönderen Amaro Xavier takımını 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda oyunda dengeyi kuran Mannheim Türkspor istediği golü 29 dakikada İtani Anas'ın ayağından buldu ve durumu dengeledi. 1-1 oldu.
Almanya’daki Türk derbisi Mannheim’ın

42 dakikada herkez ilk yarının bu şekilde biteceğini düşünürken, Pforzheim Türkspor defansı gereksiz bir penaltı yaptı. Penaltı atışını Can Baş gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.
Almanya’daki Türk derbisi Mannheim’ın
İlk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda da Pforzheim Türkspor oyuna hızlı başladı. Sağlı sollu ataklarla karşı kalede gol aradı fakat aradığı golü bir türlü bulamadı.
Almanya’daki Türk derbisi Mannheim’ın
Oyuna ikinci yarıda giren futbolcularda skor bulamadı. Mannheim Türkspor da bu ataklara cevap versede maçta başka gol olmayınca maçı 2 - 1 kazanan Mannheim Türkspor adını yarı finale yazdıran takım oldu.
Almanya’daki Türk derbisi Mannheim’ın

Almanya’daki Türk derbisi Mannheim’ın

Almanya’daki Türk derbisi Mannheim’ın

 

Almanya’daki Türk derbisi Mannheim’ın

Haberin Devamı

Almanya’daki Türk derbisi Mannheim’ın

Almanya’daki Türk derbisi Mannheim’ın

Almanya’daki Türk derbisi Mannheim’ın

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mannheim Landesliga#Mannheim Türkspor#Pforzheim Türkspor