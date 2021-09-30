Almanya’daki Türk derbisi Mannheim’ın

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Mannheim Landesliga’da lider olan ve şampiyonluk mücadelesi veren Mannheim Türkspor ile Kreisliga'da lider ve şampiyonluk mücadelesi eden, iki güzide takımımız Baden Futbol Federasyonu '' Rothaus'' kupası çeyrek finalinde Pforzheim Türkspor sahasında karşı karşıya geldi. Sahadan 2 - 1 galip gelen Mannheim Türkspor adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

118 takımın mücadele ettiği, Rothaus kupasını kazanan takım gelecek yıl Almanya Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Federasyon kupasına katılma hakkı elde edecek.Maç öncesi Pforzheim Türkspor başkanı Erdal Dalkılıç ve Mannheim Türkspor başkan vekili İsmail Urfa , antrenörlere ve kaptanlara birer buket vererek, tüm sporculara sportmence ve bize yakışır bir şekilde oyun ortaya koymalarını isteyip maçı birlikte izlediler. Derbi öncesi el ele vererek birlikte “Bu derbi kardeşlik derbisi olsun, kazanan dostluk olsun” mesajı verdiler.iş günü ve yağmurlu bir havada oynan maçı 600 futbol sever izledi. Karşılaşmayı ayrıca Karlsruhe Başkonsolosluğu adına spordan sorumlu İlkay Kuyucuklu ve Doktor Süleyman Davulcu'da takip etti.Maça ev sahibi Pforzheim Türkspor taraftar desteğini de alarak çok baskılı ve hızlı başladı. 6 dakikada soldan gelen topu filelere gönderen Amaro Xavier takımını 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda oyunda dengeyi kuran Mannheim Türkspor istediği golü 29 dakikada İtani Anas'ın ayağından buldu ve durumu dengeledi. 1-1 oldu.42 dakikada herkez ilk yarının bu şekilde biteceğini düşünürken, Pforzheim Türkspor defansı gereksiz bir penaltı yaptı. Penaltı atışını Can Baş gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.İlk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda da Pforzheim Türkspor oyuna hızlı başladı. Sağlı sollu ataklarla karşı kalede gol aradı fakat aradığı golü bir türlü bulamadı.Oyuna ikinci yarıda giren futbolcularda skor bulamadı. Mannheim Türkspor da bu ataklara cevap versede maçta başka gol olmayınca maçı 2 - 1 kazanan Mannheim Türkspor adını yarı finale yazdıran takım oldu.

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