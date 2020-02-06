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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 10:46,Son Güncelleme:/

Almanya’daki Türk çocuklarından Elazığ'daki depremzedelere yardım

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Almanya’daki Türk çocuklarından Elazığ'daki depremzedelere yardım

Almanya’nın Hessen Eyaleti’ndeki Bad Homburg beldesinde yaşayan Türk çocukları, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde evleri zarar görenlere destek olmak amacıyla harçlıklarını bağışladı.

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Bad Homburg Ulu Cami’de hafta sonu kurslara katılan 7-14 yaş arası çocuklar, caminin din görevlileri Serdar Başali ve Nihat Yılmaz tarafından verilen ‘doğal afetler’ konulu dersin ardından, depremde yaralanan ve evlerini kaybedenlere destek olmak istediklerini söyleyerek harçlıklarını bağışladı. Din görevlisi Başali, toplanan paranın miktarından ziyade, minik yüreklerin gösterdiği davranışın önemine işaret ederek, bu yardımın tüm topluma örnek oluşturmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Almanya’daki Türk çocuklarından Elazığdaki depremzedelere yardım

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