Almanya’daki sahibi inat etti, tarihi kilise harabe kaldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı Bakan Muş: Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruzCumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Bakan Muş: Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz#Mehmet Muş
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
Kedim Sekterden Arınça: Kurtar beni Bülent AbiKedim Sekter'den Arınç'a: Kurtar beni Bülent Abi#Bülent Arınç
İlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacakİlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan önemli açıklamalarTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
Kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruzKum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?#Kum Fırtınası
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduYeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Şampiyonu 6 ay önceden açıkladılar Küme düşecek takımlar ise...Şampiyonu 6 ay önceden açıkladılar! Küme düşecek takımlar ise...#Süper Lig Şampiyonluk
Japon otomotiv devi gözünü Aya dikti... Yeni aracını tanıttıJapon otomotiv devi gözünü Ay'a dikti... Yeni aracını tanıttı!#Nissan
Katil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozduKatil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozdu#Alec Baldwin
Korkutan varyant iddiası: Omicronu nerede kaptığını açıkladı, yer yerinden oynadıKorkutan varyant iddiası: Omicron'u nerede kaptığını açıkladı, yer yerinden oynadı!#Omicron
Otelci çift canice öldürülmüştü… Yeni detaylar Görüntüler ortaya çıktıOtelci çift canice öldürülmüştü… Yeni detaylar! Görüntüler ortaya çıktı#İstanbul
Mutsuz hayatı o buz gibi öpücükle başlamıştı: Kimsenin ne yaşadığını bilemezsinizMutsuz hayatı o 'buz gibi' öpücükle başlamıştı: Kimsenin ne yaşadığını bilemezsiniz#Prenses Charlene
Anne bu okul paralarıyla sen ne evler alırdın'Anne bu okul paralarıyla sen ne evler alırdın'#Derya Baykal
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz miBiri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’daki sahibi inat etti, tarihi kilise harabe kaldı

#Almanya#Erzurum#Ermeni
Almanya’daki sahibi inat etti, tarihi kilise harabe kaldı

Erzurum’da Ermeniler tarafından 1790 yılında inşa edilen Surp Minas Kilisesi, Almanya’da yaşayan Türk sahibinin restorasyonuna ve yer değişikliğine izin vermemesinden dolayı harabe bir şekilde kentsel dönüşüm projesinin tam ortasında kaldı. Bin 13 konutun ortasında harabe şekilde kalan kiliseye kimse dokunamıyor.

Haberin Devamı

ERZURUM’un Aziziye ilçesine bağlı Saltuklu Mahallesi’nde 1790 yılında Ermeniler tarafından yapılan 231 yıllık Surp Minas Kilisesi, harabe şekilde Aziziye Belediyesi tarafından yapılan Gez Köy Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tam ortasında kaldı. Aziziye Belediyesi tarafından restore edilerek kentsel dönüşüm projesine de ortak edilmek istenen kiliseye en büyük engel ise Almanya’da yaşayan Türk sahibi oldu. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, mal sahibiyle uzun süre görüşse de herhangi bir anlaşmaya varamadı. Kilisenin hiçbir şekilde restore edilmesine ve taşınmasına izin vermeyen mal sahibi, kilisenin olduğu gibi kalmasını istedi.

Almanya’daki sahibi inat etti, tarihi kilise harabe kaldı
‘BİR ÇÖZÜME VARAMIYORUZ’
Kilise kentsel dönüşüm projesine engel teşkil etmese de yıkık ve harabe görüntüsüyle dikkati çekiyor. Öte yandan sahibinin isteği üzerine dokunulmayan kilise definecilerin ve madde bağımlılarının da uğrak yeri haline geldi. Defineciler tarafından kazılmadık yeri kalmayan kiliseye konutların inşaatı sırasında herhangi bir zarar verilmemesi için ise büyük çaba sarf ediliyor. Etrafı korumaya alınan kiliseye zarar verilmemesi için özen gösteriliyor. Kilisenin, Anıtlar Kurulu’yla koruma altına alınmış tescilli bir yapı olduğunu belirten Belediye Başkanı Orhan, “Biz de koruma kararı çerçevesinde üzerimize düşeni yapıyoruz. Yapı sahibiyle halen görüşüyoruz ama bir çözüme varamıyoruz. Birinci asli görevimiz burayı korumak. Herhangi bir zarar görmedi, görmeyecek de. Ama böyle kalması da uygun değil. Ben ümit ediyorum bir anlaşmaya varıp oranın restorasyonunu yapacağız” dedi.
Almanya’daki sahibi inat etti, tarihi kilise harabe kaldı

Almanya’daki sahibi inat etti, tarihi kilise harabe kaldı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Erzurum#Ermeni

BAKMADAN GEÇME!

İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs