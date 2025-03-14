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Almanya’daki genel seçimin kesin sonuçları açıklandı

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#Almanya#Genel Seçim#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’daki genel seçimin kesin sonuçları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 16:50

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılan genel seçimin kesin sonuçları açıklandı.

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Federal Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU yüzde 28.5, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 20.8 ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 16.4, Yeşiller yüzde 11.6 ve Sol Parti yüzde 8.8 oy aldı. Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi ile Hür Demokrat Parti yüzde 5 olan seçim barajını geçemedi. BSW yüzde 4.98 oy oranı ile FDP ise yüzde 4.3 oy oranıyla Federal Meclis’in dışında kaldı. Resmi sonuçlara göre, 630 sandalyeli meclisteki milletvekili dağılımı şu şekilde oldu: CDU/CSU 208, AfD 152, SPD 120, Yeşiller 85, Sol 64. Ayrıca Danimarkalı azınlığın kurduğu ve özel düzenlemeyle seçim barajından muaf tutulan Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW) de 1 milletvekili ile mecliste yer alacak.

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#Almanya#Genel Seçim#AVRUPADAN HABERLER

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