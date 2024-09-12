Almanya’daki fintek fuarında Türkiye pavilyonuna yoğun ilgi

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Seamless Münih 2024 Fuarı, 100’den fazla ülkeden katılımcıyı ağırlarken, 30 binin üzerinde ziyaretçinin akınına uğradı. Organizasyonda, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) iş birliğiyle açılan Türkiye pavilyonu ziyaretçi akınına uğrarken, pavilyonda bulunan 8 Türk markası ilgi odağı oldu. PayFix Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Turan ve Dr. Erhan Yazgan’ın katılım gösterdiği fuarda teknoloji ağırlıklı finansal ödeme ürünleriyle ön plana çıkan PayFix standı da yoğun ilgi gördü.

Türkiye’nin milli katılım ile temsil edildiği fuarın Türk fintek sektörünün geldiği seviyeyi tüm dünyaya gösterdiğine vurgu yapan PayFix Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erhan Yazgan, “Ülkemizin fintek alanındaki kuvvetli altyapısını ve Payfix’in vizyonunu tüm dünyaya anlattık. Fuarı verimli bir şekilde tamamladık. Ülkemizin güçlü fintek ekosistemini ve Payfix’in vizyonunu bu tür platformlarda anlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 30 binden fazla ziyaretçinin yüzlerce firma ve start-up ile buluştuğu organizasyon B2B görüşmelere ve sektörün geleceğine yön verecek panellere sahne oldu. DHA