Almanya’daki Ayasofya Camisi’ni açan gurbetçinin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi mutluluğu

ALMANYA’da yaşayan 63 yaşındaki Tarık Balık’ın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması nedeniyle gittiği İstanbul’da gözyaşlarına hakim olamayarak dile getirdiği duyguları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Göç ettiği Almanya’da henüz 17 yaşındayken çoğunluğu kendi bütçesi olmak üzere Almanya’daki gurbetçilerin yardımlarıyla açtıkları camiye ‘Ayasofya Camisi’ ismini veren Balık, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması dolayısıyla gittiği İstanbul’da açıklama yaptı. Balık, Konya’da imam hatip orta kısmında okurken 1972’de eniştesi ve amcasıyla birlikte Almanya’ya göç ettiğini söyledi. Karlsruhe şehrine yerleştikten sonra gittiği işçi cemiyetinin bir bölümünde namaz kılınırken diğer bölümünde bira içildiğini belirten Balık, bu durumdan çok rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

‘50 YILLIK HAYALİMDİ AYASOFYA’

Herkesin kendisine camiye neden Ayasofya ismini verdiğini sorduğuna vurgu yapan Balık, “Ayasofya mahzun, Ayasofya garip, Ayasofya biiznillah Kudüs-ü Şerif’in anahtarıdır, burada yapılan dualar Ayasofya’ya ışık tutacak ve gerçek Ayasofya açılacak. Ayasofya açılınca da Kudüs’teki Mescid-i Aksa açılacak” diye konuştu. Balık, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılışı için İstabul’a gittiğini ifade ederek, şunları kaydetti: “İki hafta önce Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’in açılacağını duyunca, orada elimde üç iş vardı, oradakilere ‘Kusura bakmayın, böyle bir durum var. Türkiye’ye Ayasofya Camisi’nin açılışına gidiyorum’ dedim. Geldikten sonra nasipse yaparım, nasip değilse bırakırım. 4 hafta sonra gideceğim ve yapacağım inşallah. 50 yıllık hayalimdi Ayasofya...”

ALMANYA’DA AYASOFYA İSMİNDE İKİ CAMİ VAR

Tarık Balık, Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi zamanlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber çalıştığını söyledi. Her seçim zamanı Almanya’dan geldiğini anlatan Balık, “Sayın Cumhurbaşkanıyla oradan tanışıyoruz. Kendilerinin en son Karlsruhe’ye gelmeleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın babası Sadık Albayrak Beyefendi’yle oldu. Kendileri o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Daha önceki gelmelerinde konuştuğumuzda, ‘Tarık, niçin Ayasofya?’ dedi. Ben de dedim ki ‘İnşallah burada yapılan dualar büyük Ayasofya’yı açar.’ O da ‘İnşallah’ dedi ve gülümsedi. Aramızda böyle bir sohbet geçti. Bir de Almanya’nın Heilbronn şehrinde karşılaştık, orada sohbetimizde yine bu mevzu geçti” dedi. Almanya’da Ayasofya adında 2 cami olduğuna dikkati çeken Balık, diğer caminin Pforzheim şehrinde olduğunu ifade etti. Tarık Balık, Pforzheim şehrindeki diğer caminin isminin de Fatih Camisi olduğunu dile getirerek, “Yani biz gurbetçiler olarak Fatih ve Ayasofya’yı yan yana getirmeye çalıştık. Şükür Rabbim’e, Rabbim dualarımızı kabul etti” dedi.