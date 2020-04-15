Almanya’daki Amerikan üslerini patlatacaklardı!

FEDERAL savcılığın emriyle polis, çarşamba sabah saatlerinde Werdohl, Neuss, Siegen ve Heinsberg’de dört ayrı adresi bastı. Polisten edinilen bilgiye göre terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey iki yöneticisiyle bağlantılı olan şüpheliler önce Tacikistan’da saldırı planladılar. Ancak daha sonra planlarını değiştirip Almanya’daki Amerikan askeri üslerine saldırı için hazırlık yaptılar. Cezaevindeki şüpheliyle birlikte yakalananların 24 ile 32 yaşlarında oldukları ve isimlerinin de Ravsan B., Azizjon B., Muhammad Ali G., Farhodshoh K. ve Sunatullokh K. olduğu öğrenildi.

AFGANİSTAN VE SURİYE’DEN YÖNLENDİRME

2019 yılının ocak ayından beri DEAŞ ile bağlantıları tespit edilen beş şüphelinin Afganistan ve Suriye’de bulunan üst düzey DEAŞ’lılar tarafından yönlendirildiği de edinilen bilgiler arasında. Şüphelilerin Almanya’da örgüt için mali kaynak yaratma faaliyetleri içinde oldukları da belirtildi. Şüphelilerin Türkiye üzerinden Suriye ve Afganistan’daki örgüt üyelerine para aktarma girişiminde bulundukları da belirlendi. Şüpheli Ravsan B.’nin 40 bin Dolar karşılığında Arnavutluk’ta suikast için anlaştığı ancak anlaşmanın son anda bozulduğu bilgisine de polisin ulaştığı kaydedildi.