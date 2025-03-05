Almanya’da ‘zorunlu askerlik’ sesleri

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2011 yılında dönemin Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) tarafından askıya alınan zorunlu askerliğin yeniden uygulanması isteniyor. CSU’nun savunma politikaları sözcüsü Florian Hahn, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Zorunlu askerliğin askıya alınması, mevcut tehdit ortamına artık uygun değil” derken, düzenlemenin bir an önce hayata geçmesini istedi. Hahn, “2025 yılına kadar ilk zorunlu askerlerin kışlalara girmesi gerekiyor. Etrafımızdaki dünya giderek daha tehlikeli hale gelirken, bu duruma kayıtsız kalamayız” ifadelerini kullandı. Almanya Savunma Bakanlığı’nın planladığı 203 bin asker hedefine ulaşmak için halen yaklaşık 20 bin personel açığı bulunuyor. Birçok görev pozisyonu boş durumda.

Savunma Bakanı Boris Pistorius

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‘KADINLAR İÇİN DE GEÇERLİ OLMALI’

CSU’lu Hahn’a, Rezervistler Birliği Başkanı Patrick Sensburg’dan da destek geldi. Sensburg, “En az 20 bin zorunlu askeri bu yılın sonuna kadar çağırmalıyız. Bunu mevcut altyapı ve eğitim kapasitesiyle yapabiliriz. Adım adım zorunlu askerliği tüm yıla yaymalıyız. Bu hem erkekler hem de kadınlar için geçerli olmalı” dedi.

Alman Ordusu, personel ve malzeme açısından sınırlı bir hazırlık düzeyine sahip. Uzmanlara göre, birçok birimin hazır olma durumu sadece yüzde 50 seviyesinde. Savunma Bakanı Boris Pistorius (SPD), yeni bir askerlik modeli için bir yasa tasarısı hazırladı. Bu model, İsveç’in zorunlu askerlik sistemini örnek alıyor. Sistem, gönüllülük esasına dayanıyor ancak acil durumlarda ordu zorunlu asker çağırabiliyor. Pistorius, genç erkeklerin askerlik yapmaya hazır olup olmadıklarını bildirmelerini zorunlu kılmak istiyor. Ancak SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümeti, daha geniş bir zorunlu askerlik modeline destek vermiyor. Son yıllarda asker sayısı önemli ölçüde azaldı.