‘Almanya’da zihinler değişmeli’

ALMANYA’da insanların zihinlerinin değişmesi gerektiğini, Hanau saldırısından sonra beklentisinin, politikacıların ve emniyet görevlilerinin harekete geçmesi yönünde olduğunu belirten Külahçı, şunları söyledi: “Hessen’de aşırı sağcı kişilerin emniyette yer alması utanç verici. Sağ görüşler toplumun merkezine oturdu. Almanya’da artan ırkçılık ve nefret söyleminde AfD’nin çok büyük payı var. AfD’yi seçen her beş seçmenden dördü, kendisini Müslümanların çokluğundan dolayı yabancı hissettiklerini beyan ediyor. Bunların yüzde 70’i Müslümanların ülkeye gelmesinin yasaklanmasından yana. Almanya’da nüfusun sadece yaklaşık yüzde 5’inin Müslüman olmasına rağmen sağ çevrelerin Almanya’nın İslamlaşmasından bahsediyor. Irkçılıkla mücadelede için çocukların küçük yaştan itibaren farklı kültürler ve çoğulcu toplumu tanımalı, onlarla yaşamalı. Böylece insanların kafasında yabancı kavramı kalmaz ve farklı insanların da bu toplumun bir parçası olduğu fikri oluşur.”