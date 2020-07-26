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Avrupa
AA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 01:02,Son Güncelleme:

Almanya’da ‘Yurtdışı Türkleri Radyosu’ kuruldu

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Almanya’da ‘Yurtdışı Türkleri Radyosu’ kuruldu
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Almanya’da Türkçenin yaşatılması ve korunması, Türk gelenek ve göreneklerinin sonraki nesillere aktarılması amacıyla Yurtdışı Türkler Radyosu (YTR) kuruldu.

Yurtdışı Türkleri Sivil Toplum Kuruluşu tarafından Hannover’de kurulan ve internet üzerinden yayın yapacak radyo, www.yt-radyo.com adresi üzerinden dinlenebilecek. Yurtdışı Türkleri Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı İlhan Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, YTR’nin yurt dışında yaşamını sürdüren Türklerin seslerinin duyurulmasında önemli bir hizmeti ve misyonu üstlendiğini belirterek, “YTR’nin amacı yaşamlarımızı sürdürdüğümüz ülkelerde, göç ve göçmenlik konularında, ayrıca güncel ve aktüel konularda vatandaşlarımızı bilgilendirmek. Amacımız Türkçenin doğru konuşulması, yaşatılması ve korunması, gelenek ve göreneklerimizin bizlerden sonraki nesillere aktarılmasıdır” ifadelerini kullandı. Değirmenci, radyo vasıtasıyla Türk müziğinin her dalından çalışmalarını amatörce sürdüren sanatçıların da hazırladıkları kayıtları topluma ulaştırma imkânına sahip olacaklarını vurguladı.

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