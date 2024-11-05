Almanya’da yoksulluk ve gelecek kaygıları artıyor

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EKONOMİK ve Sosyal Bilimler Enstitüsü (WSI) tarafından hazırlanan gelir dağılımı raporuna göre, Almanya’da yoksulluk içinde yaşayanların oranı en yüksek seviyeye ulaştı. Son yıllarda koronavirüs krizi ve yüksek enflasyonla birlikte ekonomik şartların daha da kötüleştiği vurgulandı. 2021 yılına ait verilere göre Almanya’da yaşayanların yüzde 17.8’i yoksulluk sınırının altında. Bu oran 2010’da yüzde 14.2 idi. Raporda ayrıca düşük gelir grubundaki insanların büyük bir kısmının, yaşam standartlarını koruyamayacaklarından endişe duyduğu ifade edildi. Araştırmanın uzmanları, bu durumu ‘bir kısır döngü’ olarak tanımladı. Yoksulluk ve belirsizlik, birçok insanın siyasi ve sosyal sisteme katılımını engelliyor. Yoksul veya düşük gelirli insanların yaklaşık yarısı, Almanya’da demokrasinin genel olarak iyi işlediğine inanıyor. Yaklaşık beşte biri ise hukuk sistemine güven duymadığını dile getiriyor. WSI araştırmacısı Dorothee Spannagel, “Veriler, Almanya’nın katılım krizinde olduğunu gösteriyor ve bu kriz son yıllarda daha da derinleşti” diyerek bazı insanların siyasi sistemden belirgin şekilde uzaklaştığını vurguladı.

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‘HÜKÜMET PARTİLERİ HALKI KANDIRIYOR’

Araştırmaya göre, düşük gelirli insanların ve yoksul bireylerin üçte birinden fazlası “Hükümet partileri halkı aldatıyor” ifadesine katıldığını belirtti. Yaklaşık yüzde 20’si ise gelecek genel seçimlerde oy kullanmayacağını söyledi. Orta gelir grubunda bu oran sadece yüzde 11 seviyesinde kaldı. Raporda, ücret anlaşmaları, yasal emeklilik sistemi, ulaşım, enerji altyapısı, eğitim ve sağlık gibi alanlarda iyileştirme yapılması gerektiği ifade ediliyor. Bu iyileştirmelerin finanse edilmesi için borç freni reformunun yanı sıra çok büyük servetlerin daha etkili bir şekilde vergilendirilmesi öneriliyor.

Araştırma için 2020 ve 2023 yıllarında 4 binden fazla kişi ile temsili anket yapıldı. Hane net gelirinin medyan gelirin yüzde 60’ının altında olması yoksulluk sınırı olarak kabul ediliyor. WSI’ye göre, tek kişilik bir hane için bu sınır aylık 1.350 Euro, iki çocuklu dört kişilik bir aile için ise 2 bin 830 Euro.