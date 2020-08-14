Almanya’da yoksulluk riski arttı

ÜLKEDE yoksulluk riskinin artışında Kovid-19 salgının da etkisinin bulunduğu belirtilirken, yoksul ile zengin arasındaki makasın da açıldığı belirtildi. Uzmanlara göre zengin daha da zenginleşirken, fakir de daha fakirleşiyor. Yoksulluk riski sınırı bir kişi için 1074 euro olarak kabul ediliyor. En fazla yoksulun yaşadığı eyalet olan Bremen’de her dört kişiden biri aylık 1074 eurodan daha az gelire sahip. Bavyera’da ise yoksulluk riski altında yaşayanların oranı yüzde 11.9. Mecklenburg Vorpommern’da 2009’da halkın yüzde 23.1’i yoksulluk sınırında yaşarken bu oran 2019’da yüzde 19.4’e geriledi.

KISA ÇALIŞMA ETKİLİ OLDU

Göçmen kökenliler arasında ise yoksulluk riski yaşayanların oranı yüzde 35.2. Koronavirüs nedeniyle ülkede işsizlik artınca yoksulluk riski de yükseldi. Temmuz ayı sonu itibarıyla iş ajansına kayıtlı 2 milyon 910 bin işsiz bulunuyor. Geçen yılla karşılaştırıldığında bu yıl işsiz sayısı 635 bin artış gösterdi. Bu yılın mayıs ayından itibaren de 6.7 milyon çalışan kısa süreli çalışma programına alındı. Tüm bu gelişmeler yoksulluk riskinin artmasında önemli rol oynadı.