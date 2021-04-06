Almanya’da yoksul yaşlı sayısında artış

Yoksulluktan en fazla etkilenen yaşlıların özellikle büyük metropollerde ikamet eden emekliler arasında olduğu belirtilen açıklamada Berlin’de yaklaşık 45 bin, Hamburg’da 26, Münih ve Köln kentlerinde ise yaklaşık 15 bin yaşlının devlet desteğiyle ayakta durduğu ifade edildi.

Diğer yandan kırsal kesimde de sosyal yardım için başvuruların arttığı belirtilerek, ilk sırada Bavyera’nın Ansbach kasabası bulunduğu, burada yaşayan 65 yaş üstü emeklilerden yüzde 14’ünün sosyal yardımla geçindiği ifade edildi. İkinci sırada gelen Hessen eyaletindeki Offenbach bölgesinde ise bu oranın yüzde 10 dolayında olduğu kaydedildi.