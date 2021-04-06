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Avrupa
MÜNİH - Fotoğraflar: Alamy.com
Haber Giriş: 06.04.2021 - 13:03 | Son Güncelleme:

Almanya’da yoksul yaşlı sayısında artış

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Almanya’da yoksul yaşlı sayısında artış

Alman Devlet İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre ülkedeki yoksul yaşlı sayısında artış olduğu ortaya çıktı. 2019 sonu itibarıyla 65 yaş üstü emeklilerden 500 binden fazlasının sosyal yardımla geçinmek zorunda kaldığı belirlendi.

Yoksulluktan en fazla etkilenen yaşlıların özellikle büyük metropollerde ikamet eden emekliler arasında olduğu belirtilen açıklamada Berlin’de yaklaşık 45 bin, Hamburg’da 26, Münih ve Köln kentlerinde ise yaklaşık 15 bin yaşlının devlet desteğiyle ayakta durduğu ifade edildi.

Almanya’da yoksul yaşlı sayısında artış

Diğer yandan kırsal kesimde de sosyal yardım için başvuruların arttığı belirtilerek, ilk sırada Bavyera’nın Ansbach kasabası bulunduğu, burada yaşayan 65 yaş üstü emeklilerden yüzde 14’ünün sosyal yardımla geçindiği ifade edildi. İkinci sırada gelen Hessen eyaletindeki Offenbach bölgesinde ise bu oranın yüzde 10 dolayında olduğu kaydedildi.

 

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