Yoğun kar yağışı uyarısı!

Haberin Devamı

DWD, kar yağışı nedeniyle yolların kapanabileceğini, görüş mesafesinin ciddi şekilde azalacağını ve yaygın bir şekilde buzlanma görüleceğini bildirdi. Vatandaşlara, mümkünse dışarı çıkmamaları ve araçla yolculuk yapmamaları tavsiye edildi. Şu ana kadar yağan şiddetli kar yağışı, güneybatı Almanya’da çok sayıda kazaya yol açtı. ‘Kara Orman’ olarak bilinen Schwarzwald’dan Bodensee’ye kadar uzanan bölgede, polis birkaç saat içinde 200’den fazla kazayı kayıtlara geçti. Özellikle A81 otobanında trafik neredeyse tamamen durma noktasına geldi. Karla kaplı kaygan yollarda araçlar ve kamyonlar hareket edemez hale geldi.

Polisin verdiği bilgiye göre, kazaların çoğu maddi hasarla sonuçlandı. Ancak Schwarzwald-Baar, Tuttlingen ve Rottweil bölgelerinde hafif yaralanmaların olduğu kazalar da meydana geldi. Bavyera’nın Allgaeu bölgesine bağlı Immenstadt ve Sonthofen çevresinde yarım saat içinde yaklaşık 10 kaza yaşandı. Bu bölgelerde trafik, yoğun kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi.BUZLANMAYA DİKKAT!Bavyera’da uyarılar özellikle Allgaeu ve Yukarı Bavyera (Oberbayern) bölgelerini kapsarken, Baden-Württemberg’de Freiburg ve Tübingen yönetim bölgeleri etkileniyor. Münih çevresinde de kar kalınlığının 15 santimetreye ulaşması, buzlanma ve trafik sorunları bekleniyor. DWD, Alpler’in eteklerinde ve Güney Kara Orman’da kar kalınlığının hafta sonu 15 ila 30 santimetreye ulaşabileceğini duyurdu. DWD’nin tahminlerine göre Atlantik üzerinden gelen güçlü bir fırtına (Bomben-Zyklone) İngiltere çevresinde hava koşullarını etkilerken, Almanya’nın bazı bölgelerinde fırtına ve yağmur görülecek. DWD uzmanı Christian Herold, pazar sabahı bazı bölgelerde buzlanma riski olsa da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. Bazı bölgelerde sıcaklık 8 ila 15 derece arasında, batı ve doğu orta dağlık alanlarında ise 20 dereceye kadar çıkabilecek. Herold, bu bahar havasının uzun sürmeyeceğini belirtti. Salı gününden itibaren Atlantik’ten gelen soğuk ve nemli hava, yeniden yağışlı ve serin bir havaya yol açacak.