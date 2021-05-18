Almanya’da yoğun bakım kavgası

FEDERAL hükümetin eski danışmanlarından Prof. Matthias Schrappe’nin sosyal medya hesabından Almanya Yoğun Bakım ve Acil Hekimler Birliği (DIVI) hakkında sayıların maniple edildiği ithamında bulunarak, “Almanya’da yeterli sayıda yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Koronavirüs hastaları için hiçbir zaman yetersizlik söz konusu olmadı” şeklinde paylaşımlarda bulunması, sağlık birliklerini ayağa kaldırdı. Prof. Schrappe ile birlikte diğer bazı sağlık uzmanlarının da sağlık kuruluşlarının daha fazla teşvik almak amacıyla sayıları abarttığını söylemesi, bardağı taşıran son damla oldu. Sert bir açıklamada bulunan çok sayıda birlik ise suçlamaları kabul etmeyerek, söz konusu söylemlerin koronavirüs ile mücadele eden doktorlara karşı zaten var olan komplo teorilerine katkı sağlamaktan öte gitmediği yorumunda bulundu.