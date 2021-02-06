Almanya’da yine polis skandalı! 17 yaşındaki Türk kızıyla babası hastanelik oldu

2001 yılında Çorum’dan Almanya’ya geldiğini ve bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başladığını belirten Cemil Başöngen, polisin 3 Şubat’ta basit bir olay yüzünden kızına ve kendisine orantısız şiddet uyguladığını söyledi. Kızının alması gereken bir şey olduğunu ve onu almak için Lünen’e gittiklerini belirten Başöngen, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kızım orada arkadaşıyla tartışmış ve polisi aramışlar. Ben de onu beklerken 5 dakika içinde polis geldi. Polis kızıma uzaklaşmasını söyledi ve kızım merdivenden aşağı indi, ne olduysa olay ondan sonra başladı. Kızım aşağı indi diye kadın polis hışımla arkasından indi, dışarıdan gelen başka polisle birlikte 17 yaşındaki kızımı yere yatırdılar. Ben olayı görünce kızımı korumak için aşağı indim, amacım sadece ayırmaktı. Orada erkek polis varmış, o geldi alıp beni bir fırlattı, duvara yapıştım. O iri yarı polis üzerime çıktı, iki yumruk vurdu, bilincimi yitirdim, beni ters kelepçeledi. O sırada kızımı polis aracıyla götürmüşler, ben bilincimi yitirmiştim artık, görmedim.”

‘ŞİŞKO, SENİ ÖLDÜRÜRÜZ’ DEMİŞLER

“Polis aracıyla Lünen’deki karakola gittik. Yerde kızımın kan izlerini gördüm. Kelepçeyi açıp kızımla görüşmeme izin verdiklerinde yüzü ve saçları kanlar içindeydi. Karakolun önünde araçtan indirmeden kızımı çok kötü dövmüşler, yüzündeki elmacık kemiği kırılmış. Burnundan kanlar geliyordu. O dayağa hiç gerek yoktu. Ambulans çağırdılar, bindirip hastaneye gönderdiler. Ben 5 gün iş göremez raporu aldım, pazartesi günü de psikoloğa gideceğim. Kaburgalarım ağrıyor, araç kullanamıyorum. 17 yaşındaki kızımı hastanelik ettiler, ayrıca ‘Şişko’ diye dalga geçip ‘Seni öldürürüz’ diye tehdit etmişler. Ne olacak, iyileşecek mi bilmiyoruz. Polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağım ve kanuni yollardan hakkımı sonuna kadar arayacağım.”