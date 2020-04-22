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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 22.04.2020 - 10:31,Son Güncelleme:

Almanya’da yine arttı

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Almanya’da yine arttı
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Almanya’da koronavirüs vakası yeniden günde iki binin üzerine çıktı. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre son 24 saat içinde yeni koronavirüs vakası 2 bin 237 artarak toplam 145 bin 694’e ulaştı.

VİRÜS nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 281 artışla 4 bin 879 oldu. Bu olumsuz gelişmeye karşın iyileşenlerin sayısı bir günde 4 bin 200 daha arttı. İyileşenlerin toplam sayısı 99 bin 400. Böylece aktif hasta sayısı 46 bin 294’e geriledi. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ise Almanya’da vaka sayısı 148 bin 453, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 86.

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