Almanya’da yılın kelimesi: ‘Ampel-Aus’

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JÜRİ tarafından belirlenen ikinci kelime ise ‘Klimaschönfärberei’ oldu. Bu kelime, şirketlerin iklim koruma önlemlerini olduğundan daha iyi göstermeye çalışmasını ifade ediyor. Üçüncü sırada ise Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un, Alman Ordusunun modernizasyonunu hızlandırma talebi sırasında sıkça kullandığı ‘kriegstüchtig’ (savaşa hazır) terimi yer aldı. Alman Dil Derneği’nin on kişilik jürisi, medya ve halktan gelen yaklaşık 2 bin 500 öneriyi değerlendirerek, kamusal tartışmalarda öne çıkan ve etkili olan 10 kelimeden oluşan bir liste hazırladı.

