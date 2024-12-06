Almanya’da yılın kelimesi: ‘Ampel-Aus’

BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 14:24
Almanya’da 2024 yılının kelimesi ‘Trafik ışığı söndü’ anlamına gelen ‘Ampel-Aus’ oldu. Wiesbaden merkezli Alman Dil Derneği (GfdS), yıl boyunca toplumu ve siyaseti derinden etkileyen olaylara ışık tutan bu seçimi, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin çarpıcı bir şekilde dağılması üzerine yaptığını açıkladı.
JÜRİ tarafından belirlenen ikinci kelime ise ‘Klimaschönfärberei’ oldu. Bu kelime, şirketlerin iklim koruma önlemlerini olduğundan daha iyi göstermeye çalışmasını ifade ediyor. Üçüncü sırada ise Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un, Alman Ordusunun modernizasyonunu hızlandırma talebi sırasında sıkça kullandığı ‘kriegstüchtig’ (savaşa hazır) terimi yer aldı. Alman Dil Derneği’nin on kişilik jürisi, medya ve halktan gelen yaklaşık 2 bin 500 öneriyi değerlendirerek, kamusal tartışmalarda öne çıkan ve etkili olan 10 kelimeden oluşan bir liste hazırladı.HERHANGİ BİR DEĞER YARGISI YOK
Dernek, seçilen kelimelerin sadece popülerlikleri ve anlam derinlikleri dikkate alınarak belirlendiğini, herhangi bir değer yargısı ya da öneri taşımadığını belirtti. 2023 yılında yılın kelimesi
‘Krisenmodus’ (kriz modu) olarak seçilmişti. O yılın listesinde ikinci sırayı ‘Antisemitismus’ (antisemitizm), üçüncü sırayı ise ‘leseunfähig’ (okuma yetisi eksikliği) almıştı. Alman Dil Derneği, Almanca’nın korunması ve geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kurum. İlk kez 1971’de ‘Yılın Kelimesi’ seçimini yapan dernek, bu uygulamayı 1977’den beri düzenli olarak sürdürüyor.