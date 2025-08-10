Almanya'da yeni tartışma: Memurlar daha geç emekli olsun

Haberin Devamı

Almanya’da emeklilik yaşının yükseltilmesi tartışmaları yoğunlaşırken, memurların daha uzun süre yaşadıkları ve daha uzun süre emekli aylığı aldığına dikkat çekilerek, “Memurlar 5.5 yıl daha geç emekli olmalı” önerisinde bulunuldu. Hannover’deki Pestel Enstitüsü bilim insanları, memurlarda daha uzun süre yaşam beklentisinin işçilerden daha fazla olduğuna işaret ederek, memurların daha geç emekli olmalarını gündeme taşıdılar. Pestel Enstitüsü Başkanı Matthias Günther, “Daha az kazanan yapılan araştırmalara göre daha kısa süre yaşıyor. Daha fazla kazanan memurlar işçilere göre daha uzun süre yaşıyor. İşçilerin önemli bir bölümü daha emeklilik yaşı gelmeden yaşamını yitiriyor. Bu nedenle işçilerin değil, memurların emeklilik yaşı yükseltilmeli” açıklamasında bulundu. Yüksek gelirlilerin ve memurların işçilerden ortalama 5.5 yıl daha fazla yaşadıklarına dikkat çeken Günther, bu veriler ışığında memurların 67 yaşında değil, 72.5 yaşında emekli olmalarını önerdi.

Haberin Devamı

Alman Ekonomi Enstitüsü’nün (DIW) yaptığı bir araştırmaya göre 65 yaşında emekli olan memurların ortalama 21.5 yıl, işçilerin ise 15.9 yıl emekli aylığı aldığı ve bu veriler göz önünde bulundurularak memurların daha uzun süre çalışmaları gerektiği belirtildi.

Alman Memurlar Birliği (DBB) ise bu yöndeki önerilerin saçma olduğunu açıkladı. DBB Başkanı Volker Geyer, sosyal sigorta sistemiyle ilgili tartışmaların bu yönde sürdürülmesinin tamamen saçma olduğunu söyledi. Volker Geyer, “Ortalama yaşam beklentisi kimse için geçerli değildir. Memurlar, işçiler, serbest çalışanlar, erkekler, kadınlar, akademisyenler, öğrenciler, şişmanlar, sporcular için farklı yaşam beklentisi vardır. Tartışmaları gerçekten bu düzeyde mi sürdürmeliyiz?” diyerek memurların daha uzun süre çalışmaları önerisine tepki gösterdi.

Almanya’da geçen yıl 22.4 milyon emekliye 403 milyar Euro ödeme yapıldığı ve bu rakamın önümüzdeki yıllarda 450 milyar Euro sınırını aşacağına da dikkat çekildi.