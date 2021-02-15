Almanya’da yeni tartışma... Bilim insanları...

HÜKÜMETE danışmanlık hizmeti sunan ‘Uluslararası Bilim Akademisi’ (Leopoldina) uzmanlarını federal hükümetin ‘propaganda aracı’ olarak kullandığı belirtildi. Kendisi de uzmanlar arasında yer alan ve Lozan Üniversitesi’nde görev yapan Alman Prof. Michael Esfeld, hükümetin daha ziyade kendi görüşünü savunan ve duymak istediklerini söyleyen bilim insanlarını ön plana çıkardığını, bu yaklaşımın bilime de zarar verdiğini söyledi.

Ekonomi felsefesi profesörü Michael Esfeld, geçen yıl aralık ayında Leopoldina uzmanlarının katı kısıtlamalar talep ettiğini ve bunun Başbakan Angela Merkel’in beklentisi doğrultusunda olduğunu hatırlatırken, “Bu durum tüm bilim insanlarının aynı kefeye konulduğu anlamına geliyor. Bu da bilime ve bilim insanlarına güven kaybına yol açıyor” dedi. Prof. Esfeld, Alman hükümetini, beklentileri doğrultusunda görüş belirten bilim insanlarını istismar edip ‘propaganda aracı’ olarak kullanmakla suçladı.