Almanya’da yaz tatili hayalleri canlandı

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve turizm sorumlusu Thomas Bareiss’ın 15 Haziran itibariyle seyahat uyarısının kalkacağı yönünde açıklamaları, yaz tatili planlarını canlandırdı. AB iç pazar komisyonu Thierry Breton, turizm sektöründe milyonlarca iş yerinin geleceğinin turizm sezonuna bağlı olduğunu vurguladı. AB Komisyonu da sınırların kademeli olarak açılması ve hijyen kurallarına uyulması konusunda tavsiyeler içeren bir taslak hazırladı. Türkiye ve Yunanistan haziran ortası itibariyle, İtalya 3 Haziran’dan itibaren, Mallorca haziran sonu itibariyle turizm sezonunu açmak istiyor.

ÇOĞU EVDE KALMAK İSTİYOR

Almanya’da yapılan ankete göre bu yaz tatili belirli kurallar altında mümkün olacağı için her iki Alma’ndan biri tatilini evinde geçirmek istiyor. Almanya dışında tatil yapmak isteyenlerin oranı yüzde 31. Bunun sadece yüzde 19’u Avrupa ülkelerinde tatil yapma niyetinde. 2019’da Almanların yüzde 40’ı tatilini Avrupa’da geçirmişti. Uzak ülkelere gitmek isteyenlerin oranı ise yüzde 3. Ankete katılanların yüzde 84’ü nerede tatil yapacağını bildiğini, yüzde 15’i henüz karar veremediğini söyledi.