Almanya’da yaz tatili

ÖNLEMLER arasında Almanların ülke içinde ve yurt dışında tatile gitmemeleri de vardı.

CDU’lu Başbakan Angela Merkel, turistler için de otellerde geceleme ve konaklamaların durdurulduğunu ilan etti.

Aynı günlerde birçok dünya ülkeleri gibi tüm Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de sınırlarını kapadı.

Alınan önlemlerin olumlu sinyaller vermeye başlaması üzerine yaklaşık 2 ay sonra AB ülkeleri arasında sınırların yeniden açılması pazarlığı başladı.

SPD’li Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, birçok ülkenin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi veya video konferans yoluyla görüştü.

Ve 15 Haziran itibariyle 30 Avrupa ülkesinde sınırların tamamen açılması, karşılıklı uçak seferlerinin başlatılması karara bağlandı.

Hatta Avusturya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti gibi bazı AB ülkeleri şimdiden sınırlarını sonuna kadar açtı bile.

Başbakan Angela Merkel, halkı koronavirüs belasına karşı mücadele çerçevesinde hep kurallara uymaya ve dayanışma sergilemeye çağırırken, “Bu yıl yaz tatili mümkün mü?” sorusuna hep, “Bugün bu konuda bir şey söylemek mümkün değil. Daha önümüzü iyi göremiyoruz” diye her zamanki gibi temkinli yanıtlar verdi.

Alman Dışişleri Bakanı Maas ise, “Bu yaz tatili unutun” dedi.

“Sahillerin dolup taştığı normal tatil bu yıl mümkün olmayacak. Hem Avrupa’da ve hem de başka bir bölgede, dünyanın hiçbir yerinde” dedi.

Ancak AB ülkeleri arasındaki dayanışmayı baltalamamak için de, “Avrupa’da tatil mümkün, ama eskisi gibi değil” diyerek sonradan ağız değiştirdi.

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Evet...

Bu yıl Avrupa’da da, dünyanın birçok ülkesinde de tatil veya tatiller artık eskisi gibi olmayacak.

Daha birkaç gün önce “Ischia’ya gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” diyen Başbakan Merkel’in bu yıl İtalya’da tatil yapma hayali de suya düştü.

Yıllardır eşi Prof. Joachim Sauer ile tatillerini İtalya’nın Napoli Körfezi’ndeki volkanik Ischia adasında, kayalıklar arasındaki doğal termal kaynakları ve spa’larıyla ünlü Sant Angelo ve Güney Tirol Alplerindeki 400 nüfuslu dağ köyü Sulden’de (Solda) geçiren Angela Merkel’in ‘İtalya’da yaz tatili hayallerini’, koronavirüs altüst etti.

İtalya’da politikadan uzak, yıllardır eşiyle birlikte başbaşa tatil geçiren, uzun uzun yürüyüşler ve gezintiler yapan Başbakan Merkel, bu yaz rota değiştirmek zorunda kaldı.

Geçen hafta cuma akşamı Alman kamu televizyonu ZDF’te yayınlanan ‘Şimdi ne olacak Bayan Merkel?’ programında, kendisine bu yıl yaz tatilini nerde geçireceği de soruldu.

Hiç düşünmeden “Almanya” dedi.

Almanya’nın neresinde tatil yapacağını söylemedi, ama dolaylı bir biçimde de olsa Almanlara, “Siz de tatillerinizi Almanya’da geçirin” dedi.

Koronavirüs belası yalnız Başbakan Merkel’in ‘İtalya’da tatil planlarını’ altüst etmekle kalmadı.

Yıllardır Bayreuth’ta (Bavyera) 25 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Richard Wagner Müzik Festivali galasına katılan Başbakan Merkel’in bu yılki gala hayalleri de suya düştü.

Çünkü, 1876 yılından beri -savaşlar nedeniyle zaman zaman kesintiye uğrasa da- her yıl düzenlenen geleneksel ‘Bayreuth Festivali’ koronavirüs belası yüzünden bu yıl iptal edildi.

*

Evet...

Yalnız Başbakan Angela Merkel’in değil, milyonlarca insanın tatil planları Kovid-19 yüzünden altüst oldu.

Yurtdışında yaşayan Türklerin ve Türkiye kökenlilerin de.

Çünkü AB ülkelerinden Türkiye’ye ve Türkiye’den uçak seferleri için hâlâ izin çıkmadı.

İşte insanlarımız bunu anlamakta güçlük çekmekte.

Almanya; İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa gibi koronavirüs salgınının en fazla can aldığı ülkeler de dahil, Avrupa’nın 29 ülkesine kapılarını ve havaalanlarını açıp 15 Haziran itibariyle uçuşlara izin verirken, Türkiye ve Türkiye’den seferlerin ne zaman başlayacağına hâlâ belirginlik kazandırmamıştır.

Bu da insanlarımızı hayal kırıklığına uğratmaktadır.