Almanya’da YAYLA-TÜRK derbisi!

Merkezi Krefeld şehrinde bulunan Avrupa´nın lider gıda firması Yayla-Türk´ün sponsorluğunu yaptığı 3. Bundesliga Ligi takımlarından Türkgücü Münih ve KFC Uerdingen 05 takımları yarın (12.12.2020) saat 14.00´de Düsseldorf´taki Merkur Spiel-Arena stadında karşı karşıya gelecek. Yayla-Türk firması CEO´su Kutlay Yasemin ve genel müdür Ethem Çolakoğlu yaptıkları açıklamada şunları söyledi: “Almanya´da kurulu bir Türk firması olarak şirket merkezimizin bulunduğu Krefeld şehrinin takımı KFC Uerdingen 05 ve Almanya´daki tüm Türklerin gururu olan ve aynı zamanda forma sponsorluğunu yaptığımız Türkgücü Münih bugün Alman 3. Ligi maçı nedeniyle Düsseldorfta saat 14.00´de karşı karşıya gelecek. Bir Krefeld şirketi olarak, ortak paydaşlarımızın olduğu ve 100 yılı aşkın süredir var olan Krefeld´in gururu KFC Uerdingen 05´in Premium Sponsorluğu ile, önümüzdeki sene 20. kuruluş yılını kutlayacak olan, Avrupa´daki tüm Türklerin gururu Türkgücü Münih´in forma sponsorluğunu yapmaktan onur duyuyoruz. Sponsor olarak desteklediğimiz bu iki güzide Alman 3. Lig (Bundesliga) takımımızın bugün Düsseldorf Merkur Arena´da yapacağı maçı tarafsız bir gözle izleyeceğiz, çünkü Yayla-Türk olarak sporu kültürlerarası dostluğun pekiştiği bir alan olarak görüyor ve sponsor olarak desteklediğimiz bu iki güzide kulübümüzün maçını tarafsız bir gözle izleyerek hakedenin kazanmasını diliyoruz. Ayrıca bu maçta atılacak her gol için sosyal destek projesi kapsamında çeşitli yardım kuruluşlarına 500 euro yardım etme kararı aldık. Bugünkü maç sportif bir rekabet içinde oynansa bile, kültürlrarası kimliğimizin bir sembolü, dostlukların pekiştiği heyecanlı bir karşılaşma olacaktır. Yayla-Türk olarak başarılı ve heyecanlı bir karşılaşma olsun derken her iki takıma da iyi şanslar diliyoruz.”